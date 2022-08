Regenstein und Böse regieren in Sagehorn

Schützen feiern nach drei Jahren ein neues Königshaus

+ © Hustedt Das Sagehorner Königshaus 2022 stellte Vorsitzende Beate Böse (l.) vor. © Hustedt

Sagehorn – In der Halle am Schwarzen Weg herrschte super Stimmung, als die Sagehorner Schützenchefin Beate Böse am Samstagmittag die neuen Majestäten des Vereins proklamierte. Schützenkönig 2022 wurde Michael Regenstein, der auch stellvertretender Vereinsvorsitzender ist, und sein Vizekönig Matthias Kuhlmann. Zum „Schlumpfkönig“, eine Sagehorner Besonderheit, wurde Harald Krafzig erklärt, der nämlich den schlechtesten Schuss auf die Königsscheibe abgegeben hatte.

Zur Damenkönigin krönte die Vorsitzende ihre Tochter Fiona Böse. Vizekönigin wurde Gerda Lührs. Auch die Damen haben ihre „Schlumpfkönigin“: Nicole Krafzig. Bei den Jugendlichen errang Leon Stamm den Königstitel. Vizekönig wurde Falk Regenstein und „Schlumpfkönig“ Magnus Rebentisch.

Begonnen hatte das 116. Sagehorner Schützenfest bereits am Wochenende zuvor mit dem traditionellen Königskommers, ausgerichtet vom vorherigen Schützenkönig Matthias Pohlmann und Damenkönigin Beate Pohlmann. Beide hatten ungeplante drei Jahre lang regiert, weil die Schützenfeste in den beiden Corona-Jahren ausgefallen waren. Am Samstag nun warteten die Vereinsmitglieder gespannt auf das neue Königshaus. Der Spielmannszug Baden-Sagehorn unterhielt die Schützen, die bereits den ersten Festumzug durchs Dorf hinter sich hatten, mit schmissigen Weisen, sodass bald geschunkelt wurde.

Gegen 12 Uhr ließ Hauptmann Wolfgang Stamm dann die versammelten Schützen und Schützinnen antreten, um die neuen Würdenträger zu krönen und zu feiern.

Zum anschließenden Königsessen begrüßten die Schützen als ihre Ehrengäste Oytens Bürgermeisterin Sandra Röse, Sagehorns Ortsvorsteherin Margret Lueßen, Pastor Michael Weiland und den hiesigen Landtagsabgeordneten Axel Miesner, die allesamt Grußworte an die Festgesellschaft richteten.

Während des Festessens wurden einige Pokale vergeben. Den Jugendpokal gewann Leon Stamm, den Damenpokal Ulrike Pohlmann, den Schützenpokal Carsten Seidel, den Seniorenpokal Vera Gerdts, den Peter-Wurnitsch-Wanderpokal Christoph Heitmann und den Hans-Mindermann-Wanderpokal Volker Krantz. Die Tschärper-Medaille ging an Andreas Wille.

Beim abendlichen Königsball unter dem Motto „Atemlos durch die Nacht“ sorgte DJ Tobias Grashoff mit einer Schlagerparty für Stimmung.

Der Sonntagnachmittag stand dann ganz im Zeichen der Kinder, die um den Kinderkönigstitel wetteiferten, mit dem Pfeil auf die Freitaube warfen und sich bei Spielen vergnügten, während die Erwachsenen an der Kaffeetafel zusammenkamen.

Von Wolfgang Hustedt