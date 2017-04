Raser wollte nur rechtzeitig ins Kino

Oyten/Langwedel - Ein 28 Jahre alter Mann hat seinen Vorbildern aus der Action-Filmreihe „The Fast and the Furious“ zu sehr nachgeeifert. Aufmerksamkeit erhielt er dafür nur von der Polizei.

Am Sonntag haben Beamte der Autobahnpolizei Langwedel gegen 20 Uhr einen schwarzen Mercedes auf der A27 beobachtet, berichtete die Polizei am Montag.

Beim Überholen auf dem linken Fahrstreifen fuhr er zu dicht auf, ehe er plötzlich auf den Standstreifen wechselte und dort seine rasante Fahrt fortsetzte. Die Polizisten konnten den Wagen an der nächsten Anschlussstelle stoppen.

Der Mann aus Zeven war mit zwei weiteren Personen auf dem Weg ins Kino und sei so rasant gefahren, um den Start von „The Fast and the Furious“ nicht zu verpassen.

ml

Rubriklistenbild: © dpa