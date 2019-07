Mobile Wasserski-Anlage Wakegarden am Oyter See bietet vielfältige Aktivitäten

Seit rund zwei Monaten gibt es am Oyter See eine mobile Wasserski-Anlage. Bei guter Resonanz will Ron Reimers, Geschäftsführer des Wakegarden, der außerdem seit sieben Jahren eine weitere Anlage im Nordseebad Otterndorf betreibt, den Wasserskilift fest am Seeufer installieren. Der Testballon ist kein ganz unstrittiges Projekt. Denn Jahre zuvor war in Oyten per Bürgerbefragung ein Wasserskilift abgelehnt worden. Daher stellt sich die Frage: Was bringt der Wakegarden eigentlich und für wen? Ich hab mir die Anlage mal angeschaut – und selbst getestet.

Oyten - Denzel Köhler, der in Oytener den Wakegarden leitet, setzt die Messlatte gleich zu Beginn hoch an. In vollendeter Eleganz manövriert er sein Wakeboard (ein Brett ähnlich wie ein Snowboard) über das Wasser und legt dabei bis zu fünf Meter hohe Sprünge hin. Das macht er sieben, acht Mal, scheinbar mühelos. Wie ich später erfahre, fährt der ehemalige Trampolinspringer bereits seit acht Jahren Wakeboard und Wasserski. Eher was für Profis also? Aber der 20-jährige versichert mir: „90 Prozent der Anfänger sind nach 15 bis 20 Minuten in der Lage, eine Bahn zu fahren.“

+ Ganz schön schnell fühlen sich 30 Kilometer pro Stunde an, wenn man einfach nur durch den See gezogen wird.

Ich fahre lieber außer Konkurrenz – eine Verletzung des Fußgelenks zwingt mich überdies dazu – und entscheide mich gegen das harte Brett und für das bequeme Schlauchboot. Sicherheitsweste an, und los geht’s. Noch etwas unsicher auf den lädierten Knöcheln, lasse ich mich vom Steg auf das bananenförmige Luftgebilde nieder. Als sich die Leine spannt, scheint sich mein fahrbarer Untersatz in die Luft zu heben. Hilfe! Doch bald darauf merke ich, dass ich sicher bin, solange ich mich eisern an den gelben Griffen festklammere. Nach der ersten Runde stellt Denzel Köhler noch eine Stufe schneller. Der Motor ist übrigens stufenlos von Schrittgeschwindigkeit bis 30 Kilometer pro Stunde verstellbar.

Das ist noch steigerungsfähig, finde ich. Da kommt der „Bodydrag“ wie gerufen. Wie der Name schon andeutet, hat das wieder was mit ziehen zu tun – allerdings mit nichts als dem eigenen Körper als Unterlage. Ich merke gleich: Fühlt sich schon viel eher nach Tauchgang an. Kopf und Arme bleiben über Wasser, aber ich werde buchstäblich durch den See gezogen. Was Nebenwirkungen wie ulkige bis ängstliche Gesichtsausdrücke zur Folge hat. Tollkühn drehe ich mich sogar auf den Rücken – Handgriff und Seil sind ja flexibel. Das führt kurz darauf zum vollkommenen Kontrollverlust, denn ich schaffe es nicht mehr, mich während der rasanten Fahrt auf den Bauch zurückzudrehen. So ähnlich muss sich ein Käfer fühlen, der auf seinem Panzer gelandet ist.

+ So machen es die Profis: Denzel Köhler leitet den Standort des Wakegarden in Oyten und betreibt den Sport seit acht Jahren. Fotos: hägermann

Zur Entspannung jetzt noch etwas Stand Up Paddling (SUP), das man im Wakegarden allein oder in der Gruppe praktizieren kann. Wer möchte, bekommt vorab einen Crashkurs. Kein Problem für mich, nachdem ich letzten Sommer an der Ostsee schon bei Wind und Wasserströmung meine Feuertaufe im SUP abgelegt hatte. Das ist übrigens im Wortsinn gemeint, denn man hatte uns aufgrund einer Feuerquallenplage davon abgeraten, ins Wasser zu fallen.

Bei meinem Aufenthalt am Oyter See war übrigens der Wasserspielpark gut besucht. Eine Spiellandschaft, die Rutschen und anderen Schnickschnack zu bieten hat. Gegen Eintrittsgeld erhalten Kinder und Jugendliche eine Schwimmweste und können die aufblasbaren Aufbauten zeitlich unbegrenzt nutzen.

Das haben Lars und Tim Wirth schon ausgiebig getan. Ihre Eltern Mario und Katja Wirth, sind seit zehn Jahren Dauercamper am Oyter See. Sie sehen im Wakegarden eine tolle Ergänzung der bisherigen See-Attraktionen. Zumal der 16-jährige Tim sich als Aushilfe auch ein kleines Taschengeld am Wasserskilift verdient. Auch Jürgen Schwarz sieht das neue Angebot als Aufwertung. „Meine Tochter Ida war heute Vormittag anderthalb Stunden im Wasserspielpark“, erzählt der Coesfelder, der im Zeltlager des DJK, so heißt ein Sportverein aus seiner Region, zusammen mit zehn weiteren Familien campiert.

Dem Betreiber hatte zu Ferienbeginn das durchwachsene Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Viele wissen nicht, dass man auch bei schlechtem Wetter Wasserski fahren kann“, sagt Köhler. Mit den Temperaturen stiegen auch die Besucherzahlen, sagt der 20-Jährige. „Der Spitzentag war der 30. Juni mit 270 Besuchern. Da war hier die Hölle los.“

Die Anlage ist mobil, das heißt, sie hat eine maximale Betriebszeit von 90 bis 100 Tagen, informiert Köhler. Ihm graut schon vor dem September, wenn die gesamte Anlage wieder abgebaut werden muss: „Das ist ein Zeit- und Kostenfaktor.“ Der Teleskopstapler zum Abbauen des Lifts, Personal und nicht zuletzt die Einlagerung verursachen Kosten. Streng genommen müsste auch der Sandstrand wieder weg, der eigens für den Wakegarden aufgeschüttet wurde. Köhler, der in der anderen Jahreshälfte als Animateur auf einem Kreuzfahrtschiff arbeitet, hofft, mittelfristig bleiben zu können – oder wenigstens Container und Strand überwintern lassen zu können.

