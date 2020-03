Die Räder stehen vorerst still

Ottersberg – Die Maßnahmen rund um das Virus Covid-19, dessen Ausbreitung mittlerweile als Pandemie eingestuft wird, beherrschen nun auch den Verein Hilfe und Tat mit Sitz in Ottersberg. Die aktuellen Beschränkungen bringen damit die vorläufige Terminplanung gehörig ins Wanken.

Nach der kurzen Winterpause sollte eigentlich der erste Hilfstransport in Richtung Ermland / Masuren starten. Seit Wochen zählen alle Empfangsstationen in Gorowo Ilaweckie und Bartoszyce die Tage bis zum Empfang der wertvollen Spendengüter. Die neue Sozialstation in Gorowo Ilaweckie wartet sehnsüchtig auf die avisierten Pflegebetten und die Johanniter in Bartoszyce benötigen dringend Inkontinenz-artikel und medizinisches Verbrauchsmaterial zur Betreuung ihrer verstreut wohnenden Patienten.

Die vereinseigenen Fahrzeuge standen beladen für die Abfahrt bereit und das Team der Fahrer war reisefertig als die Hiobsbotschaft aus Polen kam: „In sämtlichen Empfangsorten ist die Anreise und die Auslieferung der Hilfsgüter bis auf weiteres untersagt.“ Wohl oder übel wird der harte Kern der ehrenamtlichen Mitglieder die gesamte Ware wieder abladen und erneut im Achimer Lager deponieren müssen, obwohl der Lagerraum derzeit schon sehr knapp ist. Bekanntlich stirbt die Hoffnung zuletzt, darum wollen die Ehrenamtlichen Helfer an die Stornierung der April-Tour nach Kaliningrad noch nicht so recht glauben.

Sollte ein offizielles Einreiseverbot für Russland inkraft treten, müssen die dafür bereits gepackten Hilfsgüter ebenfalls im Lager stehen bleiben. Damit ist die Lagerkapazität erreicht, wenn nicht sogar überschritten, betont der erste Vorsitzende Günter Grajetzky.

Die durch das Coronavirus ausgelöste Reduzierung der Hilfstransporte lässt gegenwärtig keine weitere Annahme von Spenden zu. Darum findet, anders als geplant, an den Samstagen, 4. April und 2. Mai, keine Annahme im Achimer Lager statt.

Eine Änderung der Situation wird rechtzeitig in der Presse und auf der Homepage des Vereins Hilfe und Tat bekanntgegeben:

www.hilfe-und-tat.eu