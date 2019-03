Polizeiorchester erzählt Bassener Schulkindern die Geschichte von Namene

Musik macht schwierige Themen leichter. Das Polizeiorchester Niedersachsen nutzt Musik unter anderem, um mit Schulkindern ins Gespräch zu kommen über körperliche und seelische Gewalt, soziale Medien und Zivilcourage. Alle zwei Jahre reist das Blasorchester 35 Mann hoch in Bassen an, um den Dritt- und Viertklässlern der Grundschule mit eigens dafür komponierter Musik und begleitenden Erzählparts die Geschichte von Namene nahezubringen. Namene heißt das afrikanische Mädchen, das ausgegrenzt, beleidigt und verletzt wird, bis ihre mobbenden Mitschüler sie, ihre Familie und ihre Kultur bei einem Fest kennenlernen und Fremdenfeindlichkeit zu Freundschaft wird. Zum dritten Mal gastierte das Polizeiorchester am Mittwoch mit dem Gewaltpräventionsprogramm „Namene“ in Bassen. Nach dem flotten Konzert zum Auftakt, das das lockere Kennenlernen von Musikern und Instrumenten einband, wurde das Thema in verschiedenen Workshops mit den Schulkindern vertieft. In einem der Workshops lernten die Kinder auch Body-Percussion – die Kunst der Klangerzeugung mit dem Körper. Das Gelernte zelebrierten sie begeistert zum Finale, als Kinder und Polizisten fröhlich und temperamentvoll zusammen Musik machten. pee / Foto: Woelki