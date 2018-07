30 Fälle pro Tag: Polizei Verden/Osterholz warnt vor falschen Polizisten

Oytener verliert über 20.000 Euro

Oyten/Verden - Durchschnittlich 30 Fälle eines versuchten Telefon-Betrugs durch vermeintliche Polizisten werden derzeit täglich bei der Polizei gemeldet - in den Landkreisen Verden und Osterholz. In einem Fall hat ein Mann in Oyten 20.000 Euro Ersparnisse verloren.