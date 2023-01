Politik lehnt Nachtabschaltung der Straßenlaternen in Oyten ab

Von: Lisa Duncan

Dürfen weiterleuchten: die Straßenlaternen Am Triften kurz vor der Kurve Richtung Rathaus. Denn die Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet würde mehr kosten als man dadurch einsparen könnte. © Duncan

Oyten – Der Flecken Langwedel kennt es schon lange, die Stadt Achim hat anlässlich der Energiekrise im November damit angefangen und nun hat die Oytener Kommunalpolitik darüber debattiert: das nächtliche Abschalten der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet. Angestoßen wurde die Aussprache von der Ratsfraktion der Grünen. Ein von ihr im November 2022 gestellter Antrag stand am Mittwochabend im Ausschuss für Klima, Landwirtschaft, Umwelt, Gemeindeentwicklung und Energie des Gemeinderats auf der Themenliste.

Die Gemeindeverwaltung solle Aufwand und Spareffekt einer Nachtabschaltung in der Zeit von 20 bis 7 Uhr prüfen, so der Antrag der Grünen. Das Ergebnis: Es rechnet sich nicht. Nach Abwägung des Für und Wider lehnte schließlich auch das Gremium die Maßnahme einstimmig ab.

„Wir haben uns gefragt: Wie kann man Energie einsparen und Emissionen vermeiden?“, erläuterte Grünen-Ratsfrau Johanne Birreck die Idee hinter dem Antrag. Zudem lasse sich so die Lichtverschmutzung, die für Menschen wie Insekten schädlich sei, wirksam reduzieren.

„Wir haben uns bewusst auf die technischen Daten konzentriert und den Sicherheitsaspekt rausgelassen“, sagte Michael Bruns, der in der Gemeindeverwaltung für den Bereich Tiefbau zuständig ist. Zunächst habe er die Energierechnungen für die Straßenbeleuchtung in den vergangenen zehn Jahren verglichen. Demnach hat sich der Energieverbrauch seit der Umrüstung auf LED ab dem Jahr 2012 immer mehr reduziert, obwohl einige neue Straßenlaternen dazugekommen seien. Die Lampenmasten, Leuchtköpfe und Beleuchtungskabel in den Straßen werden durch das Elektrizitätswerk Ottersberg instand gehalten. Die Schaltung und die Versorgung mit elektrischem Strom erfolgt durch die Stadtwerke Achim – ebenso wie die Abrechnung der laufenden Kosten für den Energiebedarf. Gesteuert werde die An- und Abschaltung durch mehrere Sensoren (sogenannte Dämmerungsschalter).

Um das Einsparpotenzial zu berechnen, legte Bruns den Abschaltungsturnus, der derzeit in Achim und in Verden gilt, zugrunde: Von Sonntag bis Freitag von 23 bis 5 Uhr sowie in den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag von 1 bis 5 Uhr. Ausgehend von einer Betriebsdauer von rund 4.300 Stunden und bei einer Gesamtdauer der Abschaltzeit von 1 .982 Stunden pro Jahr ließen sich etwa 46 Prozent an Energie einsparen. Bruns zufolge entspricht dies auf Basis der Gesamtenergiekosten des Jahres 2021 einer monetären Ersparnis von rund 25.600 Euro und einer CO2-Ersparnis von 45,6 Tonnen.

„Aber leider, leider, leider ist in Oyten alles ganz anders als in Achim“, setzte Bruns zu einer Erklärung an, die die Vorzüge der Nachtabschaltung entkräften sollte. Während die Verkabelung im Achimer Stadtgebiet fünf Abzweigungen oder Adern enthält, die eine punktuelle Steuerung ermöglichen, sind im Oytener Erdreich bloß dreiadrige Kabel verlegt. Hinzu kommt die behördliche Vorschrift, dass die Beleuchtung an den Zebrastreifen nachts anbleiben muss. So müsste für jede Querung ein eigener Anschluss geschaffen werden. Außerdem müssten an den Masten rot-weiße Banderolen verteilt werden, um Autofahrern zu signalisieren, dass sie beim Parken unter einer abgeschalteten Laterne verpflichtet sind, das Parklicht anzuschalten. Alles in allem würde dies wohl 100.000 Euro kosten. Das Bekleben der Lichtmasten durch eine externe Firma stellt mit 20.000 Euro den geringeren Anteil dar. Die Kosten für die Stromanschlüsse an den Lichtmasten, die angeschaltet bleiben sollen, schätzt Bruns auf 80.000 Euro.

Aus Sicht der Oytener Gleichstellungsbeauftragten Anne Fehn ist eine Nachtabschaltung der Straßenlaternen „nicht hinnehmbar“, weil sich damit die Sicherheit für Frauen, Kinder und Jugendliche reduziere. Ihr Ziel sei es aber ganz im Gegenteil, mehr „angstfreie Räume“ zu schaffen.

Reinhard Lueßen (CDU) meinte, er sehe in der Energieeinsparung einen positiven Effekt, stellte aber andererseits den Sicherheitsaspekt heraus: In der Zeit von 23 bis 5 Uhr stiegen viele Pendler am Sagehorner Bahnhof aus. Am schwersten aber wiege das Kostenargument. „Es rechnet sich zurzeit nicht“, so Lueßen.

„Was sollen wir mit Straßenlaternen, wenn sie nie an sind?“, spielte auch Ingo Köhn die Sicherheitskarte. Diese „Verschlechterung“ lehne die AfD ab.

„Wir haben mit den Grünen geredet und gesagt, dass wir da nicht mitgehen“, bekannte Ralf Großklaus (SPD). Für CO2-Einsparungen, etwa durch den Einsatz von mehr Wind- und Solarstrom, würde sich die SPD aber stark machen. Großklaus beantragte außerdem, das Straßenbeleuchtungsnetz langfristig auf fünfadrige Kabel umzurüsten. Michael Bruns zufolge wäre dies ein „Riesenaufwand“, weil Fuß- und Radwege im ganzen Gemeindegebiet geöffnet werden müssten. Am Ende stimmte das Gremium aber dafür, den Vorschlag zumindest in Neubaugebieten umzusetzen – dies ist nach Hinweis von Bruns ohnehin bereits Usus.