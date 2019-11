Poesie-Pop trifft Polit-Philosophie

Oytener Musiker Jannik Woelki verbindet Live-Konzert mit Podiumsdiskussion

+ „Music? Jep.“ Der Oytener Singer/Songwriter Jannik Woelki (19) lebt für seine Musik. Am 15. Dezember gibt er im Rathaussaal ein Live-Konzert unter dem Titel „Connected“, nämlich in inhaltlicher Verbindung mit einer politischen Podiumsdiskussion.

Oyten - Von Petra Holthusen. „Connected“ hat Singer/Songwriter Jannik Woelki sein erstes selbst organisiertes Live-Konzert betitelt. „Connected“, also verbunden, werden bei der Veranstaltung am Sonntag, 15. Dezember, ab 18 Uhr im Oytener Rathaussaal Pop und Politik. Und das auf höchst ungewöhnliche Weise: Der 19-jährige Musiker singt und spielt an Klavier und Keybord seine selbstgeschriebenen Lieder und schlüpft jeweils nach einigen Stücken in die Rolle des Moderators einer Podiumsdiskussion auf der Bühne. Zu dem politisch-nachdenklichen Frage-Antwort-Spiel haben Bürgermeisterin Sandra Röse und der hiesige CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Mattfeldt ihre Zusage gegeben. Der Eintritt zum Live-Konzert mit Podiumsdiskussion am 15. Dezember ist frei, Einlass ist ab 17.30 Uhr.