St. Petri Oyten hat eine neue Pastorin gewählt

Oyten – Bei der Neubesetzung der seit dem Weggang des Bassener Pastors Benjamin Will vakanten zweiten Pfarrstelle in der evangelischen Kirchengemeinde St. Petri Oyten hat sich der Kirchenvorstand in geheimer Abstimmung per Briefwahl am Mittwoch einstimmig für Silke Oestermann entschieden. Das teilt Kirchenvorstandsvorsitzender Peter Rojem mit. Silke Oestermann arbeitet seit 17 Jahren als Pastorin in der St.-Lamberti-Kirchengemeinde in Oldenburg. Der Sonntag, an dem die Bewerberin im nächsten Verfahrensschritt in einem Gottesdienst in der St.-Petri-Kirche ihre Aufstellungspredigt vor der Gemeinde zu halten hat, soll in Kürze bekanntgegeben werden. Gottesdienste dürfen nach Lockerung der Corona-Beschränkungen voraussichtlich wieder ab dem 10. Mai stattfinden – allerdings unter strengen Auflagen. „Sollte aufgrund von Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen der Besuch dieses Gottesdienstes eingeschränkt werden müssen, kann ab 14 Uhr des gleichen Tages eine Videoaufzeichnung des Gottesdienstes über die Homepage der Gemeinde unter www.kirche-oyten.de angesehen werden“, kündigt Rojem an. Nach der Aufstellungspredigt haben Gemeindemitglieder per Gesetz sechs Tage Zeit, mögliche Einwendungen und Einsprüche gegen die Bewerberin geltend zu machen. pee