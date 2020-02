Petition an Bremen

Windradgegner lassen nicht locker

Oyten – Die Bürgerinitiative (BI) „Keine Windräder am Bultensee“ um den Oytener Sprecher Werner Martin lässt nicht locker in ihrem Bestreben, das seit Jahren auf Bremer Grund an der Grenze zu Oyten zwischen Bulten- und Behlingsee genehmigte, aber noch nicht gebaute Windrad zu verhindern. Ende Januar reichte die BI eine erneute Petition beim zuständigen Ausschuss der Bremischen Bürgerschaft ein. Diese bezieht sich auf den Änderungsantrag des Investors, der Bremer Energiekontor AG, zum Windrad Bultensee.