Oyten - Von Petra Holthusen. Für die „Kernaussage“ braucht Axel Junge nicht viele Worte: Das erste Jahr nach Übernahme des Stromnetzes von der EWE ist für den neuen Konzessionsinhaber Netzgesellschaft Oyten GmbH (NOG) „perfekt gelaufen“, technisch wie wirtschaftlich. „Die Bürger haben vom Wechsel beim Netzbetrieb nichts gemerkt - und so sollte es sein“, ergänzt Jens Ruschenbaum. Junge von der Gemeinde Oyten und Ruschenbaum von der Stadtwerke Achim AG sind Geschäftsführer der Netzgesellschaft Oyten und resümierten am Dienstag gemeinsam mit Bürgermeister Manfred Cordes und Stadtwerke-Vorstandssprecher Sven Feht das erste NOG-Geschäftsjahr - mit „einer positiven Bilanz“.

An der vor fünf Jahren gegründeten NOG ist die Gemeinde Oyten zu 51 Prozent beteiligt und die Stadtwerke Achim AG zu 49 Prozent. Die von den beiden Partnern mit insgesamt 2,7 Millionen Euro Kapital ausgestattete Gesellschaft ist das Ergebnis der 2011 gestarteten Oytener Überlegungen, das Stromnetz ins kommunale Eigentum zu lotsen - der Einflussnahme und wirtschaftlicher Vorteile wegen. Aber „weil wir vieles können, nur keinen Strom“, so Bürgermeister Cordes, holte sich die Kommune mit den Achimer Stadtwerken gleich einen Partner an die Seite, der als Energieversorger schon am Markt agiert und dazu noch direkter Nachbar ist.

Bei der Neuausschreibung der Stromkonzession für die Versorgung im Gemeindegebiet Oyten setzte sich die NOG im Vergabeverfahren durch und luchste der EWE Netz GmbH die Konzession ab. Vor zwei Jahren wurde nach äußerst mühsamen Verhandlungen der Kaufvertrag zur Übereignung des Netzes unterzeichnet. Die NOG betreibt das Leitungsnetz aber nicht selbst, sondern hat es an die Achimer Stadtwerke verpachtet, die neuer Grundversorger in Oyten sind und als Betreiber des Stromnetzes zentraler Ansprechpartner der rund 8500 Anschlussnehmer im Gemeindegebiet.

Das erste Geschäftsjahr der NOG werteten alle Beteiligten als erfolgreich. Nicht nur, dass die Gesellschaft nach Ruschenbaums Worten 2018 unterm Strich einen Gewinn von 130 000 Euro ausweist - vor allem bewährten sich die teils kniffeligen technischen Anpassungen, mit denen die Neu-Konzessionäre das örtliche Verteilnetz aus dem Geflecht der EWE herausgelöst und an das Achimer Netz der nun für Betrieb, Instandhaltung und Ausbau des Oytener Stromnetzes verantwortlichen Stadtwerke angebunden hatten.

Rund eine Million Euro hatte die NOG in die Arbeiten zur Vorbereitung der reibungslosen Netzübernahme investiert. Oberste Priorität, so Ruschenbaum, hatte die Herstellung höchstmöglicher Versorgungssicherheit - also die Schaffung ergänzender neuer Verbindungen für die Möglichkeit sekundenschneller alternativer Schaltungen, falls in einem Bereich eine Störung auftritt.

„Wir fahren da ein hohes Niveau“, betont Stadtwerke-Chef Feht. Für den Leitungsschluss ergänzende Verkabelungen wurden von Calshop bis Tüchtener Straße in Bassen verlegt - per Spülbohrung unter der Autobahn hindurch - und vom Tütoort bis zur Station Weidedamm in der Wümmeniederung. Neue Anbindungen an das Stromnetz in Achim wurden in Bassen an der Ueserdicker Straße gebaut und im neuen Oytener Gewerbegebiet. Alles in allem „kann Oyten über drei Umspannwerke versorgt werden“, unterstreicht Feht die hohe Versorgungssicherheit.

Störungen in der Stromversorgung regeln die Stadtwerke als Netzbetreiber über eine eigene Netzleitwarte, „die an sieben Tagen die Woche 24 Stunden für die Bürgerinnen und Bürger erreichbar ist“. Allerdings: „Die Störungen im Gebiet der Gemeinde Oyten seit der Übernahme des Stromnetzes sind nicht nennenswert“, bilanziert NOG-Geschäftsführer Jens Ruschenbaum in seiner Funktion als Bereichsleiter Netze bei den Stadtwerken.

Oytens Bürgermeister Cordes betont den Mehrwert des neuen Versorgungsmodells für die Bürger. Als Mehrheitsgesellschafterin erwartet die Gemeinde von ihrer Netzgesellschaft Ausschüttungen, die während der Konzessionslaufzeit von 20 Jahren nicht nur die Investitionen in den Netzkauf refinanzieren, sondern dazu noch Rendite bringen sollen - was bereits im ersten Geschäftsjahr gelang. Das kommt dem kommunalen Haushalt zugute. Mehr Geld zum Ausgeben in der Gemeindekasse und ein sicheres Stromnetz - „damit profitieren die Menschen in Oyten doppelt“, so Cordes.