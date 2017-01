Paris, Namibia, Australien und die große weite Welt

Oyten - Nahezu jeder Verein muss sich irgendwann einmal mit dem leidigen Thema Nachwuchs befassen. Denn ob sich kontinuierlich Mitstreiter für die gemeinsame Freizeitgestaltung finden, ist oft Schwankungen unterworfen – in positiver wie negativer Hinsicht. Beim Liederkranz Oyten steht deshalb nun ein Abschied bevor: dessen Jugendchor löst sich auf. Die jungen Damen sind flügge geworden, haben erste berufliche Pläne und streben in die weite Welt hinaus. Ihr letztes Konzert soll am 3. Februar im Achimer Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch) über die Bühne gehen.

Von den singbeisterten jungen Damen waren ohnehin nur noch acht am Start, alle anderen hatten sich schon vor einiger Zeit wegen ihrer beruflichen Orientierung aus dem Chor verabschiedet.

Chorleiterin Lena Wilkens aus Bassen beginnt in Kürze als zukünftige Grundschullehrerin ein Referendariat, Laura Nolte geht nach Paris um ein französisches Jahr zu absolvieren, Mara Schindzig beginnt ein Findungsjahr in der Freiwilligen Sozialen Arbeit (FSJ). „Ich bleibe erst einmal hier und schaue, was sich so ergibt, aber allein kann ich auch keine Chormusik machen“, bedauert Jana Helfenberger.

Vibecke Vahl hat dagegen große Ziele. Sie bricht in ein paar Wochen nach Marienthal im afrikanischen Namibia auf, um sich mit einem pädagogischen Projekt auf ihr Studium zum Lehramt als Grundschullehrerin vorzubereiten. Katharina Jacobs, mit 15 die Jüngste im Chor, vefolgt ähnliche Ziele. Auch sie strebt ins Lehramt, muss bis dahin allerdings noch ihren schulischen Weg absolvieren.

Merle Köster steht kurz vor dem Abitur und hat danach ebenfalls ein Pädagogik-Studium im Auge. Sie kann auf eine lange Zugehörigkeit als Chorsängerin zurückblicken. Mit ihrer Mama sang sie schon als kleines Kind im Mutter-Kind-Chor.

Franziska Jacob geht nach „Down Under“. Sie lässt sich ein Jahr lang in Australien den Wind um die Nase wehen und entscheidet danach, wohin die berufliche Reise geht. Auch Enya Scholz zieht es in die weite Welt hinaus. Wie Vibecke Vahl geht sie nach Namibia, um sich beruflich vorzubereiten.

Auf ihren letzten Auftritt im Kasch am Freitag, 3. Februar, um 18 Uhr freuen sich alle. Ein letztes Mal werden sie gemeinsam ihre Sangesfreude zum Ausdruck bringen. Bis dahin proben sie unter der Leitung von Lena Wilkens eifrig, um dem Publikum einen bunten Strauß von Liedern darzubieten. Dabei sind es besonders die modernen Stücke aus einem breitgefächerten Repertoire, die dem Chor immer viel Spaß gemacht haben und die frischen Stimmen hervorragend zur Geltung brachten.

Im Kasch werden sie ein letztes Mal in dieser Zusammensetzung zu hören sein. Wieder einem Chor anzugehören – irgendwann und irgendwo auf der Welt – schließen alle nicht aus. „Dazu hat die Chorarbeit viel zu viel Spaß gemacht“, lautet der einhellige Tenor.

kr