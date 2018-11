Rotary unterstützt „Weihnachtstrucker“ der Johanniter

Oyten - Öl, Mehl, Zucker, Nudeln oder auch Zahnbürsten und Zahnpasta – Dinge des täglichen Bedarfs, die bei uns überall und in beliebiger Menge verfügbar sind. In Albanien, Bosnien und Rumänien sind sie Luxus. „In vielen Dörfern Osteuropas fehlt es an Grundnahrungsmitteln. Mal gibt es sie, dann wieder längere Zeit nicht. Oder sie sind unerschwinglich teuer“, sagt Jan Klaassen von der Johanniter-Unfall-Hilfe.

Zusammen mit Hans-Joachim Blohme, ehrenamtlicher Vorstand der Johanniter im Regionalverband Bremen-Verden und Mitglied des Oytener Rotary-Clubs, holte Jan Klaassen die bundesweite Hilfsaktion „Johanniter-Weihnachtstrucker“ nun auch nach Oyten. Partner hier sind die Rotarier, und im Heimathaus wurden jetzt 70 Pakete für den Hilfskonvoi nach Osteuropa gepackt.

Die Aktion „Weihnachtstrucker“ riefen die Johanniter 1994 ins Leben. Das Konzept: Menschen in Deutschland packen Hilfspakete mit dringend benötigten Grundnahrungsmitteln, Hygieneartikeln und einem kleinen Kinderspielzeug für notleidende und bedürftige Kinder, Familien, alte Menschen und Menschen mit Behinderung in Osteuropa. Zwischen Weihnachten und Silvester werden diese Pakete von freiwilligen Fahrern und Helfern ehrenamtlich nach Albanien, Bosnien und Rumänien gebracht und dort überwiegend persönlich übergeben.

Dieses Jahr wollen die „Weihnachtstrucker“ der Johanniter mit 50 vollbepackten Lkw von Bayern aus Richtung Osteuropa starten. 2017 brachten die Trucker 54.000 Weihnachtspäckchen dorthin – gepackt von Vereinen, Organisationen, Schulen, Kitas, Firmen und Privatpersonen. „Wir hoffen, dass das auch in diesem Jahr so sein wird, denn der Bedarf steigt und es gibt dort viele Gegenden, wo Hunger und Not herrschen und wo es auch nicht selbstverständlich ist, dass ein Kind eine Zahnbürste hat“, so Jan Claasen.

Die Packliste ist wichtig, damit es beim Zoll nicht hakt

Als Oytener Grundstock packten die Rotarier, unterstützt vom Rewe-Markt Seidel, bereits 70 Pakete – streng nach einer Packliste, die sich an den Einfuhr- und Zollbestimmungen orientiert. „Es ist wichtig, dass man sich an die Packliste hält. Unterschiedliche Inhalte würden die Zollabfertigung verzögern“, betont Klaassen.

Mit den Inhalten der Pakete helfen die Johanniter, die Grundversorgung von Menschen in den ärmsten Ländern Südosteuropas während der Wintermonate zu sichern. Bis zum 16. Dezember kann sich jeder noch an der Aktion beteiligen und die „Weihnachtstrucker“ unterstützen – jedes Paket ist willkommen. Eine Abgabestelle ist bei der Johanniter-Unfall-Hilfe am Wischhofsweg 1 in Verden. Bremer Abgabestellen und weitere Informationen finden sich im Internet unter www.johanniter.de/weihnachtstrucker.