Oytinchen sorgt für Froyde bei 650 Kita-Kindern

Froyde in den sieben Oytener Kindertagesstätten: Aus der 1000 Stück starken zweiten Auflage des Bilderbuchs „Oytinchen sagt: Oyten macht Froyde“ hat die Vereinigung der Selbstständigen (VdS) jedem der rund 650 Kita-Kinder in der Gemeinde ein Exemplar geschenkt. Höchstpersönlich belieferte Oytinchen-Erfinder und Buchherausgeber Axel Diekmann von der VdS (vorne links) die sieben Einrichtungen mit den kleinen Büchern; letzte Station war am Montagvormittag die Kita Oyter Mühle. Hier nahm Leiterin Katharina Kaup (hinten Mitte) mit einigen Kindern stellvertretend die Bilderbüchlein entgegen. Zur offiziellen Präsentation der Neuauflage kamen auch Bürgermeisterin Sandra Röse (vorne Mitte) und Christian Seidel, Inhaber des Oytener Rewe-Markts (rechts), in die Kita. Sponsor Seidel hatte die Druckkosten in Höhe von knapp 1000 Euro übernommen. Das bunte Buch beinhaltet 43 Zeichnungen von Oytinchen aus der Feder von Grafiker Robert Werner, die die niedliche Kuh, die seit 2006 Oytener Maskottchen ist, in verschiedenen Rollen und Outfits zeigen – von Bauarbeiter, Judoka und Bogenschütze über Schulanfänger, Bürgerbusfahrer und Laterneläufer bis zu Feuerwehrmann, Urlauber und Polizist. Alles macht Oytinchen „Froyde“, und manches hat nach Worten von Erfinder Diekmann auch erzieherischen Wert: Natürlich geht Oytinchen nur bei Grün über die Straße, und selbstverständlich wirft die Kuh ihr benutztes Papiertaschentuch in einen Mülleimer. Text und Foto: Holthusen