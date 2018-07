Oyter See: Bald wird der Strand noch größer

Zutrauliche Nilgans als besonderer Gast / Gute Wasserqualität bei 25 Grad / Bistro-Betreiber nach mauem Vorjahr jetzt begeistert

+ Badefreuden im Oyter See am 27. Juli des Supersommers 2018 (linkes Bild). Rechts: Nach der vermurksten Saison 2017 fast ohne Sonnentage geht es nun auch mit dem Bistro steil bergauf.

OYTEN - Etwa ab 30 Grad gebe es wirklich einen Besucheransturm am Oyter See, hat Thomas Koch beobachtet. „Die meisten kommen erst, wenn es richtig heiß ist“. In diesem Sommer gab und gibt es in dieser Hinsicht überhaupt keine Probleme, und schon vormittags sind Strand und Wiesen am See gut belegt.