Angler findet Kanister mit unbekannter Flüssigkeit im Oyter See

Ein Angler hat im Oyter See zwei Kanister mit einer unbekannten Flüssigkeit entdeckt. Feuerwehr, DLRG, Polizei sowie Mitarbeiter der Gemeinde Oyten und der unteren Wasserbehörde des Landkreises Verden waren im Einsatz.

Oyten - Nachdem ein Angler am frühen Freitagabend den Anker zu seinem Boot vom Grund des Sees lichtete, zog er zwei Kanister mit an die Oberfläche, welche an Seilen befestigt waren.

Ein Behältnis konnte aufgebracht werden, das zweite sank wieder in Richtung Grund. Kurz darauf habe sich ein vermeintlicher Ölfilm auf der Wasseroberfläche gebildet, teilt die Polizei mit.

Der See wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Oyten befahren und nach Rückständen abgesucht. Es konnte kein Ölfilm festgestellt werden. Durch Taucher der DLRG Otterstedt wurde ein weiterer Plastikkanister geborgen und begutachtet. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Wer Hinweise zur Herkunft der Kanister geben kann, wird gebeten, die Polizei Achim unter Telefon 04202/9960 zu kontaktieren.

Rubriklistenbild: © dpa