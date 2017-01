Schneeschauer auf A1 und A27: Sieben Unfälle mit vier Verletzten

Hoher Blechschaden

+ © Screenshot: Thomas Lindemann Bei Unfällen auf der Autobahn 1 bei Oyten wurden am Mittwochmorgen insgesamt vier Personen verletzt. © Screenshot: Thomas Lindemann

Oyten - Gleich mehrere Unfälle ereigneten sich am Mittwochmorgen auf den Autobahnen 1 und 27, als ein starker Schneeschauer einsetzte. Die Polizei registrierte sieben Unfälle mit vier Verletzten und Blechschäden.

Gegen 9 Uhr rutschten zwischen den Anschlussstellen Oyten und Posthausen auf der Autobahn 1 zwei Fahrzeugführer in die Leitplanke.

Zu einem dritten Unfall kam es an gleicher Stelle, als es bei einem Wechsel des Fahrstreifens zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen kam. In der Folge wurde ein drittes Auto beschädigt. Bei diesem Unfall verletzten sich zwei Personen leicht und eine schwer. Alle Verletzten kamen ins Krankenhaus. Kurzzeitig war die A 1 in Fahrtrichtung Hamburg für Bergungsarbeiten gesperrt.

Ein Verletzter und vier Unfälle auf der A 27

Etwa zur selben Zeit ereigneten sich auf der Autobahn 27 zwischen den Anschlussstellen Verden-Ost und Walsrode vier Unfälle. Drei davon fanden in Fahrtrichtung Walsrode statt. In drei Fällen waren die Fahrer mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs und rutschten auf Schnee in die Leitplanke. Beim vierten Vorfall bremste ein Autofahrer auf der linken Spur aufgrund des einsetzenden Schnee-/Hagelschauers so stark ab, dass ein Autofahrer auffuhr. Bei den vier Unfällen verletzte sich eine Person leicht.

jdw

Lesen Sie auch:

Sechs Unfälle auf der Autobahn 1 im Landkreis Rotenburg