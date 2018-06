Nummer 180 kommt aus Oyten

Kay Fischer startet bei Oldtimer Classics für VdS

+ © Keppler BMW-Cabrio-Fahrer Kay Fischer, Manfred Masanek und Hans-Joachim Blohme von der VdS sowie Bürgermeister-Stellvertreter Axel Junge (v.li.) freuen sich auf 180 historische Fahrzeuge am Oytener Heimathaus, wo die Bremer Oldtimer Classics Rallye am Samstagvormittag Station macht. © Keppler

Oyten / Posthausen - Das Beste kommt manchmal erst zum Schluss. So wie das BMW-Cabrio von Kay Fischer aus Oyten, der am morgigen Samstag bei den diesjährigen Bremer Oldtimer Classics mit der Startnummer 180 dabei ist, wenn der Rallye-Korso vom Bremer Marktplatz Richtung Landkreis Verden startet und gegen 10 Uhr zum ersten Boxenstopp in Oytens Mitte erwartet wird.