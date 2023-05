Von Alpaka bis Zuckerwatte: Oytener Wochenmarkt feiert Einjähriges

Von: Nina Baucke

Teilen

Nächste Woche Donnerstag gibt es Blumen auf dem Oytener Wochenmarkt: Manfred Masanek (v.l.), Thomas Meyer, Sandra Röse und Christian Seidel (Rewe) freuen sich auf die Feier zum einjährigen Bestehen. Foto: Baucke © Baucke

Das Bestehen des Oytener Wochenmarktes jährt sich zum ersten Mal: Grund genug für einen besonderen Markttag am Donnerstag, 1. Juni.

Oyten – Alpakas, Stockbrot und Dudelsäcke: Es ist schon eine besondere Mischung, die in der kommenden Woche den Oytener Wochenmarkt bereichert. Aber nicht ohne Grund, denn am Donnerstag, 1. Juni, jährt sich das Bestehen des Marktes zum ersten Mal. „Wir haben es geschafft, das erste Jahr ist rum“, sagt Marktmeister Manfred Masanek zufrieden. Er macht aber auch klar: „Ohne Sponsoren wäre das nicht machbar gewesen.“

Denn auf die – Rewe-Markt Seidel, Volksbank Oyten, Oelkers Elektrotechnik, Stadtwerke und Sparkasse – ist der Wochenmarkt angewiesen. Aber auch auf die Beschicker, die dem Oytener Wochenmarkt die Treue halten. Allerdings: Vom Auftaktmarkt vor einem Jahr mit 30 Beteiligten sind längst nicht mehr alle dabei: „Aber das ist ein normaler Vorgang, dass Beschicker kommen und gehen“, sieht Masanek keinen Grund zur Beunruhigung. Mittlerweile habe sich da ein „harter Kern“ von etwa 20 Beschickern etabliert. „Leider fehlt uns noch ein Obst- und Gemüsestand, aber da arbeiten wir dran.“

Wir wollen für die Händler attraktiv sein.

Auch Oytens Bürgermeisterin Sandra Röse (CDU) ist zufrieden: „Wir hatten einen tollen Start, dann kam der Winter. Jetzt sehen wir, dass wir ein gutes Rumpfangebot haben. Von daher hoffen wir auf eine gute Wetterlage in diesem Jahr.“ Bislang zahlen die Händler keine Standgebühr und keine Umlage für beispielsweise Wasser – und das soll vorerst so bleiben: „Wir wollen für die Händler attraktiv sein“, so Röse. Und das gelingt der Gemeinde nach Ansicht von Masanek offenbar: „Wir sind eine kleine Gemeinde, aber Kunden und Beschicker sind hier sehr zufrieden.“ Das sieht auch Thomas Meyer vom Vorstand der Volksbank Oyten so: „Der Markt ist zu einem Treffpunkt und einem Ort der Begegnung geworden.“ Das hängt nach der Vermutung von Röse auch mit den Öffnungszeiten zusammen: „Viele Familien mit kleinen Kindern kommen nachmittags für einen Kaffee und etwas Kuchen hierher.“

Zum ersten „Geburtstag“ werden daher nicht nur der „harte Kern“ der Beschicker auf dem Marktplatz sein, sondern extra für diesen Tag hat sich die Gemeinde einges an zusätzlichen Angeboten und Aktionen einfallen lassen: unter anderem mit einem Scherenschleifer, Käse-Raclette, Honig und Marmeladenmanufaktur, Luftballons- und Zuckerwatteverkauf. Außerdem wird die Kunstfeuerwehr da sein, ein Spielemobil und eine Hüpfburg, zudem präsentieren sich neben dem Alpakahof von Martina Osmers die Polizei Achim, der DRK-Ortsverein, der Rotary-Club, die Wasserwacht und die Gemeinde selbst. Die Marktbesucher haben zudem bei einer Verlosung die Chance, einen Präsentkorb mit Wochenmarktprodukten zu gewinnen. Mit weiteren Vereinen ist die Gemeinde zudem im Gespräch.

Dudelsäcke in Oyten

Für musikalische Unterhaltung sorgen Drehorgelspielerin Inge Klum sowie ab 16 Uhr der Shantychor Oyten. Ab 18 Uhr marschiert die Dudelsackband Crest of Gordon aus Bremen von der Sparkasse zum Marktplatz, ebenso wie ab 19 Uhr der Spielmannszug Sagehorn-Baden. Zudem können sich etliche Besucher auf einen bunten Blumenstrauß als Geschenk freuen.

Auch die Öffnungszeiten sind aufgrund des Geburtstages ausgeweitet: Wie immer beginnt der Markt um 14.30 Uhr, endet aber zur Feier des Tages nicht bereits um 18.30 Uhr, sondern erst um 21 Uhr.