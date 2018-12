Oytener CDU wählt ihren Bürgermeisterkandidaten

OYTEN - Zwei Ambitionierte hat Parteichef Hermann Ehlers fest auf dem Zettel, einen dritten möglichen Bewerber noch in Aussicht. Die Namen hält der Vorsitzende des Oytener CDU-Gemeindeverbandes noch unter Verschluss, aber auf jeden Fall werden die eigens zu einer außerordentlichen Versammlung eingeladenen Parteimitglieder eine echte Wahl haben in der Frage, wen sie als ihren CDU-Bürgermeisterkandidaten ins Rennen um die Nachfolge des hauptamtlichen Oytener Bürgermeisters Manfred Cordes schicken wollen.

In besagter Mitgliederversammlung am Dienstag, 22. Januar, ab 19 Uhr im Gasthaus „Zum Alten Krug“ in Oyten stellen sich die christdemokratischen Bewerber um die Bürgermeisterkandidatur im Kreis ihrer Partei vor. Im Anschluss bestimmen die anwesenden CDU-Mitglieder in geheimer Abstimmung, wen sie für die Bürgermeisterwahl im Mai als ihren Kandidaten nominieren und unterstützen wollen.

Die Direktwahl des neuen hauptamtlichen Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin der Gemeinde Oyten findet am Sonntag, 26. Mai, zeitgleich mit der Europawahl und der Landratswahl im Kreis Verden statt, eine mögliche Stichwahl dann drei Wochen später. Die Amtsübergabe des langjährigen Bürgermeisters Manfred Cordes an seinen von den Bürgern gewählten Nachfolger vollzieht sich Ende Oktober 2019, wenn Cordes auf eigenen Wunsch in den Ruhestand geht. Bislang haben zwei Parteien ihre Kandidaten für die Bürgermeisterwahl im Mai benannt: Die SPD hat Heiko Oetjen nominiert, die Grünen schicken Björn Meyer ins Rennen. Beide sind Vorsitzende ihrer jeweiligen Fraktion im Oytener Gemeinderat. Am 22. Januar stockt die CDU den Bürgermeisterkandidatenkreis also auf ein Trio auf. Ihr Fraktionschef Dr. Kai Grönke, der sich 2014 schon einmal zur Wahl gestellt hatte, kommt diesmal dafür übrigens nicht in Frage: Grönke hatte bereits im Oktober nach dem Bekanntwerden von Cordes' vorzeitigem Ausscheiden einer erneuten Kandidatur eine Absage erteilt. J pee