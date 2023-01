Oytener und Bassener Feuerwehren fast jeden zweiten Tag im Einsatz

Von: Tobias Woelki

Teilen

Oytens Gemeindebrandmeister Holger Mindermann blickt auf das Einsatzgeschehen im Jahr 2022 zurück und sieht die beiden Ortsfeuerwehren Oyten und Bassen auch für die Zukunft sowohl technisch als auch personell gut aufgestellt. © Woelki

Oyten/Bassen – Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Oyten mit ihren beiden Ortsfeuerwehren in Oyten und Bassen „ist gut aufgestellt“, sagt der Gemeindebrandmeister Holger Mindermann mit Blick auf die technische Ausrüstung und den Fuhrpark. Unter anderem habe die Kommune im vergangenen Jahr die Oytener Ortsfeuerwehr mit einer neuen Drehleiter und einem Tanklöschfahrzeug (TLF 4000) ausgestattet. In beiden Fällen handelte es sich um turnusgemäße Ersatzbeschaffungen für die in die Jahre gekommenen Vorgängermodelle.

Während das ausrangierte Oytener Tanklöschfahrzeug Verwendung in der Samtgemeinde Thedinghausen gefunden habe, befindet sich die alte Drehleiter laut Mindermann derzeit noch in einer Online-Versteigerung.

Weitere neue Fahrzeuge für die ehrenamtlichen Brandschützer in der Gemeinde seien schon in Planung oder in der Bestellung. „Das neue Einsatzfahrzeug für technische Hilfeleistungen für die Bassener Ortsfeuerwehr, ein HLF 20, ist bereits bestellt und ersetzt das jetzige Löschfahrzeug LF 8. Da die Feuerwehrfahrzeuge eine lange Lieferzeit haben, rechnen wir gegen Ende 2024 mit der Auslieferung“, berichtet Mindermann und ergänzt: „Für die Ortsfeuerwehr Oyten wird derzeit auch ein HLF 20 ausgeschrieben, das das jetzige Löschfahrzeug LF 16 ersetzen soll.“

Die Zusammenarbeit mit Verwaltung und Rat der Gemeinde Oyten sei „sehr gut“, freut sich der Gemeindebrandmeister. „Aufgrund der allgemeinen Lage rückt der Katastrophenschutz immer mehr in den Vordergrund“, erläutert Mindermann. Derzeit werde auf Kreisebene ein neues Sirenensystem installiert, für dessen Beschaffung sich alle Kommunen, mit Ausnahme von Kirchlinteln, bei der Ausschreibung zusammengeschlossen hätten. „Bei uns werden die neuen, einzeln ansteuerbaren Sirenen, die auch Sprachdurchsagen zur Warnung der Bevölkerung ermöglichen, an insgesamt 16 Standorten im Gemeindegebiet aufgebaut“, schildert Mindermann. Zudem beschaffe die Gemeinde im Rahmen der Vorsorgeplanung für Krisensituationen Stromerzeuger, die den Betrieb der beiden Feuerwehrhäuser in Oyten und Bassen gewährleisten. Treibstoff halte im Katastrophenfall eine örtliche Tankstelle für Einrichtungen der kritischen Infrastruktur vor.

Beide Ortsfeuerwehren treffen sich in Kürze zu ihren Generalversammlungen. Bei den Bassener Kameraden steht die Wahl des Ortsbrandmeisters und seines Stellvertreters an. „Personelle Änderungen sind aber nicht zu erwarten, da das Bassener Ortskommando weitermachen möchte“, weiß Mindermann.

Auch personell ist die Gemeindefeuerwehr gut ausgestattet. Sie bildet ihren Nachwuchs in den örtlichen Jugendfeuerwehren selber aus. „Wir haben keine Nachwuchssorgen“, unterstreicht der Gemeindebrandmeister. In der Jugendfeuerwehr Bassen engagieren sich nach seinen Worten 28 Jugendliche und in der Jugendfeuerwehr Oyten 25 Heranwachsende. Jedes Jahr wechseln von dort junge Frauen und Männer mit Erreichen der Altersgrenze in die Einsatzabteilungen der beiden Ortsfeuerwehren.

Die aktive Mannschaft in Oyten zählt derzeit 91 Mitglieder, die in Bassen 86. „Die Anzahl der Einsatzkräfte ist seit Jahren stabil“, freut sich Mindermann. Der Altersdurchschnitt der Aktiven liege bei 37 Jahren.

50 Kameraden halten der Feuerwehr in den beiden Altersabteilungen weiterhin die Treue. Und beide Ortswehren werden finanziell und ideell zusätzlich unterstützt durch ihren jeweiligen Förderverein.

„Die mögliche Gründung einer Kinderfeuerwehr thematisieren wir gelegentlich, aber derzeit ist nichts geplant, weil das Personal dafür nicht verfügbar ist“, erklärt Mindermann.

Zur Einsatzbilanz 2022 berichtet der Gemeindebrandmeister, dass die Feuerwehrleute aus Oyten und Bassen insgesamt zu 146 Einsätzen ausgerückt seien – zu 35 Bränden, 95 technischen Hilfeleistungen und 16 Fehlalarmen. Die hohe Anzahl der angeforderten Hilfeleistungen erklärt sich durch das Verkehrsunfallgeschehen. „Im vergangenen Jahr wurden die Wehren zu vielen Verkehrsunfällen gerufen“, bestätigt Mindermann. Besonders oft ausgerückt seien sie zu Unfällen auf der Autobahn A1, manche davon mit tödlichem Ausgang – extrem belastende Situationen für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte.