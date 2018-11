„Notadresse“ für Familien: Oytener Sozialfonds hilft unbürokratisch

Mit einem Big-Band-Benefizkonzert im Oytener Rathaussaal erwirtschaftete der Inner Wheel Club Verden/Achim/Oyten einen Spendenerlös von 2270 Euro, den Präsidentin Ulrike Menzel und Veranstaltungsmanagerin Renate Wittenberg (v.re.) am Mittwoch offiziell für den Oytener Sozialfonds an Gleichstellungsbeauftragte Anne Fehn (li.) und Bürgermeister Manfred Cordes übergaben.

Oyten - Von Petra Holthusen. Der Oytener Sozialfonds ist das, was Bürgermeister Manfred Cordes eine „dezente Notadresse“ nennt. Außerhalb des öffentlichen Fokus' und ohne zeitraubende bürokratische Hindernisse leistet der Fonds Soforthilfe für unverschuldet in eine Klemme geratene Familien, die mit jedem Euro rechnen müssen und die in existenzielle Nöte kommen, wenn ihre Waschmaschine kaputt geht oder mehrere Kinder gleichzeitig auf Klassenfahrt gehen.

Weil der Notfonds nicht mit öffentlichen Geldern, sondern rein aus Spenden gespeist wird, kann die kommunale Gleichstellungsbeauftragte Anne Fehn, die den Sozialfonds im Rathaus verwaltet und verantwortet, schnell und ohne Umstände mit Zuschüssen auf Anfragen von Familien nach finanzieller Unterstützung reagieren.

Eine richtig gute Sache, findet der Inner Wheel Club Verden/Achim/Oyten. Dessen Präsidentin Ulrike Menzel (Verden) kam zusammen mit der Veranstaltungsmanagerin des Clubs, Renate Wittenberg aus Oyten, am Mittwoch ins Rathaus, um Anne Fehn und Bürgermeister Manfred Cordes für den Sozialfonds eine Spende in Höhe von 2270 Euro zu übergeben.

Inner Wheel („das innere Rad“) ist als weibliches Pendant des Rotary Clubs eine der größten internationalen Frauenvereinigungen und hat sich als Organisation, deren Selbstverständnis der Dienst an der Gesellschaft ist, drei Zielen verpflichtet: der Freundschaft untereinander, dem sozialen Engagement und der internationalen Verständigung. Im Landkreis Verden gehören aktuell 32 Frauen zum Club. Die Inner Wheelerinnen legen den Schwerpunkt ihres regionalen sozialen Engagements auf Spendenaktivitäten für Menschen in Not, besonders für Kinder und Jugendliche.

Diese Aktivitäten versuchen sie ausgewogen auf ihre drei Hauptstandorte Verden, Achim und Oyten zu verteilen. Im September war der Oytener Rathaussaal Schauplatz eines Big-Band-Benefizkonzerts mit dem Jazz-Orchester Landkreis Cloppenburg, und „das ist rundum super gelaufen“, frohlockt Ulrike Menzel. 200 Besucher mobilisierten die Inner Wheelerinnen zum Kauf einer Konzertkarte. Die Gäste füllten nicht nur den Saal restlos, sondern griffen auch ordentlich bei den von den Gastgeberinnen aufs Büfett gezauberten Finger-Food-Leckereien zu und steckten gern noch was extra in den kreisenden Spendentopf. Am Ende stand ein Reinerlös von 2270 Euro, der jetzt übergeben wurde.

Spende soll Fonds in den Fokus rücken

Gerade weil der Oytener Sozialfonds nicht so bekannt ist, hatte ihn der Inner Wheel Club als Spendenempfänger gewählt – auch in der Hoffung, „diesen Fonds aus seinem oft unbemerkten Dasein mehr in den Fokus der Bürger zu rücken und auf diese Weise möglichst eventuell auch weitere Spender zu generieren“, erklärt Ulrike Menzel.

Zu den regelmäßigen Spendern, die den Sozialfonds füllen, gehört unter anderem ein alteingesessenes Oytener Unternehmen. Das verschafft Spendenverwalterin Anne Fehn Sicherheit. Familien, die in akuter finanzieller Not bei ihr einen Zuschuss aus dem Fonds erbitten, werden oft von Kita oder Schule vermittelt, die um die Sorgen „ihrer“ Familien wissen. Verwaltungsvorschriften oder andere Regelwerke braucht Anne Fehn für die Verteilung der Zuschüsse nicht, nur Fingerspitzengefühl und die Abstimmung mit einem Kollegen in der Verwaltung als Gegenkontrolle. Manchmal innerhalb von Stunden hilft der Sozialfonds Menschen in schwierigen Situationen.

„Ich entscheide das sachlich-objektiv nach Bedarfslage, und das geht dann ganz schnell“, sagt Anne Fehn. Die einzelnen Beträge sind nicht riesig, aber in der akuten Not wirkungsvoll. Im Durchschnitt 20 Anfragen pro Jahr hat Anne Fehn für den Hilfsfonds. Insgesamt gut 1000 Euro werden jedes Jahr aus dem Spendentopf verteilt. Bei den Zuschüssen zu Anschaffungen, Fahrten oder Lebensmitteleinkäufen hat Anne Fehn besonders die Kinder von in Armut lebenden oder von Armut bedrohten Familien im Blick. Kinder leiden oft am meisten unter wirtschaftlicher Not in der Familie „und werden in ihrem Alltag auch schnell ausgegrenzt“, weiß Bürgermeister Manfred Cordes – und ist froh, dass der Sozialfonds im Rathaus im Einzelfall unbürokratisch und fix helfen kann.