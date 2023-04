Oytener Schüler-Solarinitiative plant Photovoltaikanlage fürs Auladach

Von: Petra Holthusen

Mit dem Mini-Kraftwerk experimentiert die IGS-Solarinitiative um Elftklässlerin Ella Klages. Corbinian Schöfinius, Ralf Köster und Lehrer Dieter Schmidt (v.r.) begleiten die Schüler bei der Planung der großen PV-Anlage fürs Auladach. © Holthusen

Oyten – Mehr als 500 000 Kilowattstunden (kWh) Strom verbrauchen die Integrierte Gesamtschule (IGS) Oyten samt ihrer Großküche sowie die benachbarte Grundschule jedes Jahr. Eine riesige Menge – mehr als das Hundertfache eines Vier-Personen-Haushalts. Etwa ein Drittel des benötigten Stroms will die IGS mit einer Photovoltaikanlage auf dem 1200 Quadratmeter großen Flachdach der Schulaula in Zukunft selbst erzeugen. Die vorbereitende Planung liegt in Schülerhand: Elf Jugendliche aus dem Jahrgang 11 haben sich in der schulischen Solarinitiative im Rahmen ihres themenorientierten Projektunterrichts auf den Weg zur eigenen klimafreundlichen Energieproduktion gemacht.

Fachlich begleiten und beraten die Solarinitiative der IGS-Lehrer Dieter Schmidt, Photovoltaik-Experte Corbinian Schöfinius von der Klimaschutz- und Energieagentur des Landkreises Verden (Klever) und Ralf Köster, Inhaber des Elektrotechnikunternehmens Oelkers in Oyten. Die Gemeinde als Schulträgerin will 300 000 Euro in die leistungsstarke 190-Kilowatt-Peak-Anlage mit fast 300 Solarmodulen investieren und nach der planerischen Vorarbeit der Schülerinitiative den Anlagenbau durch eine Fachfirma in Auftrag geben.

Gemessen an der Stromkostenersparnis wird sich die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Aula „in acht bis zehn Jahren selbst bezahlt haben“, schätzt Claus Marx, der bei der Gemeindeverwaltung den Fachbereich Bildungs- und Gebäudemanagement leitet. Bei statistischen 850 Sonnenstunden rechnen die Projektbeteiligten mit einer Sonnenernte von mindestens 160 000 kWh pro Jahr. Eher mit mehr, weil die Anzahl der Sonnenstunden steigt und die Anlage Marx zufolge auch bei einfachem Tageslicht ohne direkte Sonneneinstrahlung produziert.

Gut trifft sich, dass die mittäglichen Spitzenzeiten von Produktion und Verbrauch laut Stromlastprofil der Schule ziemlich deckungsgleich sein werden. Das Wissen über die Verbräuche und wann sie anfallen „ist wichtig für den wirtschaftlichen Betrieb einer Anlage“, betont Ralf Köster. Der Unternehmer hat der Schüler-Solarinitiative neben seinem Fachwissen zwei sogenannte Balkon-Solaranlagen spendiert – zum Ausprobieren, Experimentieren und um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie Solartechnik funktioniert.

Köster findet es mit Blick auf die Zukunft des Fachhandwerks „sinnhaftig, das Praxisprojekt an der Schule zu unterstützen“. Bürgermeisterin Sandra Röse nickt begeistert: „Dass die Schüler von Anfang an jeden Schritt mitgestalten, ist ein super Beispiel für Projektarbeit und die Vorbereitung auf das Erwachsenenleben.“

Die bisherigen Überlegungen, Erfahrungen und Ergebnisse der Solarinitiative stellt die 17-jährige Ella Klages vor. Die Elftklässlerin und ihre Mitstreiter haben das Projekt vom vorigen 11. Jahrgang übernommen. Ihr Auftrag in diesem Schuljahr: die Planung vollenden. Dafür mussten sie sich allerhand physikalisches Grundlagenwissen aneignen. Für die Berechnung der Anlage haben sie Daten gesammelt, simuliert und ausgewertet. So kamen sie auf die Anzahl der benötigen Solarpaneele, die erforderliche Leistungsstärke und die günstigste Ausrichtung auf dem Dach der Aula. Sich in die Technik zu fuchsen, sei nicht leicht und „am Anfang total langweilig gewesen“, erzählt die Elftklässlerin. „Aber es hat sich gelohnt, da muss man eben einmal durch“, unterstreicht Ella Klages.

Auch für den kommenden 11. Jahrgang wird es in der Solarinitiative noch genug zu tun geben. Langfristiges Ziel des Nachhaltigkeitsprojekts ist es, „den Strombedarf der Schule komplett durch Solarenergie zu decken“, erklärt Ella Klages. Weitere Dächer des Gebäudekomplexes werden dafür ins Visier genommen. Zudem sollen die IGS-Schüler den Prozess weiter begleiten und dokumentieren, wenn die Anlage auf der Aula gebaut wird.

„Wir gehen demnächst in die Fachplanung und Ausschreibung“, kündigt Claus Marx an. Die spannende Frage werde sein, welche Anlagenteile wann lieferbar sind. Davon hängt ab, ob die Solarmodule dieses Jahr noch aufs Dach gebracht werden können. Insgesamt will die Gemeinde laut Marx bis 2024 900 000 Euro in Solaranlagen auf kommunalen Dächern investieren.

Darüber hinaus würde sich der Gebäudemanager der Gemeinde freuen, wenn die Schülerinitiative auch die Optimierung der Stromverbräuche im Schulzentrum in den Blick nehmen würde.