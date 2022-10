Oytener Kleiderkammer sammelt Winterwarmes

Von: Petra Holthusen

Mit winterwarmer Kleidung soll die gut genutzte Oytener Kleiderkammer für hilfsbedürftige Menschen wieder aufgefüllt werden. Die Initiatorinnen starten jetzt eine Sammelaktion und rufen zum Spenden von gut erhaltener Kleidung auf. © Gemeinde Oyten

Oyten – Die kalte Jahreszeit ist im Anmarsch. Winterwarme Kleidung benötigen jetzt die Frauen und Kinder aus der Ukraine, die in den vergangenen Monaten mit so gut wie nichts vor dem Krieg aus ihrer Heimat geflohen sind und in Oyten eine Bleibe gefunden haben – aber auch andere hilfsbedürftige Menschen, die in wirtschaftlich schwierigen Zeiten für gespendete Kleidung dankbar sind.

Allerdings ist die Kleiderkammer, die zwei Oytener Frauen ehrenamtlich mit Unterstützung des Vereins „Oyten hilft“ und der Gemeinde Oyten seit April in der ehemaligen Schützenhalle an der Jahnstraße betreiben, inzwischen fast leergefegt. Die Initiative startet deshalb jetzt eine neue Sammelaktion und ruft zum Spenden von gut erhaltener Winterkleidung auf.

Bis Ende November nehmen die Organisatorinnen an der Jahnstraße die Kleiderspenden entgegen und geben sie kostenlos weiter an Menschen mit Bedarf. „Danach geht die Kleiderkammer in eine Winterpause“, sagt Christa Junge, Integrationsbeauftragte der Gemeinde Oyten. Die winterliche Schließung ist der gebotenen Energieeinsparung geschuldet: „Wir wollen und können die große Halle nicht heizen.“ Das sei angesichts knapper Ressourcen und hoher Kosten nicht zu vertreten, erklärt Junge.

An zwei Nachmittagen in der Woche steht das Team der Kleiderkammer um Natalie Humann und Natali Schwabe, die von Ukrainerinnen unterstützt werden, für die Annahme und Sortierung von Kleider- und weiteren Sachspenden bereit. Diese werden nach Junges Worten zu der wöchentlichen Öffnungszeit „an alle Bedürftigen in und um Oyten abgegeben“. Es würden da keine Unterschiede gemacht: In der derzeitigen wirtschaftlichen Situation rutschten neben den Geflüchteten auch andere Menschen plötzlich in die Bedürftigkeit, wie allein der Zulauf bei der Tafel zeige.

Benötigt wird nach Angaben der Kleiderkammer-Initiative warme Kleidung für Frauen, Männer, Kinder und Babys – insbesondere dicke Jacken, Winterschuhe, Mützen, Schals und Handschuhe. Gefragt sind außerdem Handtücher und Bettwäsche, Gardinen und Teppiche, Spielzeug, Babyausstattung, Kinderwagen und Buggys sowie Haushaltszubehör. Möbel werden auf Anfrage und nach Absprache vermittelt.