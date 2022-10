Oytener Kirche plant mit Wolldecken und heißer Suppe

Von: Petra Holthusen

Mit heißer Suppe für alle wollen die Verantwortlichen um Pastor Michael Weiland einmal pro Woche in der Oytener St.-Petri-Kirchengemeinde für innere Wärme sorgen. © Kirchengemeinde

Oyten – Die St.-Petri-Kirche im Herzen von Oyten habe in ihren 160 Jahren schon einiges erlebt: Kriege, Stürme, die Corona-Pandemie ... Und jetzt gelte es, der Energiekrise zu trotzen, erklären Kirchenvorstandsvorsitzender Dr. Peter Rojem sowie die Pastoren Michael Weiland und Silke Oestermann in einer Pressemitteilung der evangelischen Gemeinde. „Heiztemperaturen müssen gedrosselt und Strom gespart werden. Da bilden wir keine Ausnahme. Es gibt klare Vorgaben, die wir umsetzen müssen“, so Rojem.

Einerseits Energiekosten einzusparen und dabei mit gutem Beispiel voranzugehen, andererseits die Angebote der Kirchengemeinde aufrechtzuerhalten – wie das gelingen kann, dazu haben sich Kirchenvorstand und Pfarramt nach eigenen Angaben intensiv beraten und einen Fahrplan für den Winter erarbeitet. „Wir wollen die Kirche weiter nutzen, auch wenn wir die Temperatur in der Kirche von 19 auf 15 Grad absenken müssen“, erklärt Pastorin Silke Oestermann. Die Kirche einfach kalt zu lassen und zur Winterkirche ins Gemeindehaus umzuziehen, sei auch keine wirklich gute Alternative, da das Gotteshaus unter der Woche für Trauerfeiern gebraucht werde.

Auch im Gemeindehaus am Kirchweg werde es für die Gruppen kälter: Der Kirchenvorstand habe entsprechend der Vorgaben 19 Grad als Temperaturobergrenze beschlossen. Die obere Etage sowie Flure, Küche, Toiletten, Kopier- und Materialraum müssen sogar ganz kalt bleiben: „Hier sind uns einfach die Hände gebunden“, äußern sich die Verantwortlichen durchaus besorgt.

„Wenn’s kalt und ungemütlich wird, helfen fromme Worte wenig“, findet Pastor Michael Weiland. „Ja, wir zeigen uns solidarisch, aber wir haben uns auch überlegt, was wir trotz Einschränkung für die Menschen tun können“, so der Pastor weiter. Neben Wolldecken im Gottesdienst werde die Kirchengemeinde deshalb ab November wöchentlich ihre Türen öffnen und warme Suppe sowie Heißgetränke anbieten für alle, die kommen mögen. „Ma(h)lzeit!“ hat die St.-Petri-Kirchengemeinde dieses offene Angebot getauft. „Wir erhoffen uns davon, dass die kalten Wohnungen dadurch vielleicht ein bisschen erträglicher werden“, heißt es aus dem Kreis der Verantwortlichen. „Niemand soll allein in der Kälte stehengelassen werden, wir begegnen der Kälte mit Herzenswärme und warmer Suppe“, so Weiland.

Die Aktion von St. Petri Oyten liege damit ganz auf der Linie der von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der Diakonie Deutschland gestarteten Aktion #wärmewinter. „Alleine kriegen wir das aber nicht gewuppt, das geht nur gemeinsam“, wissen die Verantwortlichen. Darum lädt die Kirchengemeinde alle Interessierten, die sich einbringen möchten, für kommenden Donnerstag zu einem Informationsabend ein. „Dabei soll nicht nur über die Idee mit der warmen Suppe ausführlicher gesprochen und informiert werden, sondern auch die Möglichkeit bestehen, weitere eigene Ideen mit- und einzubringen“, kündigt Weiland an.

Der Informationsabend für alle, die sich beim offenen Angebot „Ma(h)lzeit!“ der St.-Petri-Kirchengemeinde in Oyten einbringen wollen oder die weitere Ideen für den wärmenden Zusammenhalt während der Energiekrise haben, beginnt am Donnerstag, 27. Oktober, um 18.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus am Kirchweg in Oyten.