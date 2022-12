Oytener Hellmut Lutz schreibt über sein bewegtes Leben auf drei Kontinenten

Von: Lisa Duncan

Teilen

Der Oytener Autor Hellmut Lutz und seine Frau Nevin halten „Der kleine Herr“ in den Händen. © Duncan

Oyten – Seine frühe Kindheit verbrachte er als Sohn eines deutschen Kaffeepflanzers in Tansania, seine Ehefrau lernte er unter widrigen Bedingungen in der Türkei kennen und lieben, und mit ihr baute er sich schließlich ein gemeinsames Leben in Norddeutschland auf. Der Wahl-Oytener Hellmut Lutz hat all diese Erfahrungen aufgeschrieben und sie zu einem spannenden, autobiografischen Buch verarbeitet. Unter dem Titel „Der kleine Herr/ Bwana Ntoto – drei Kontinente – ein Leben“ setzt er sich darin nicht zuletzt mit der deutschen Kolonialgeschichte auseinander.

„Ohne meine Frau wäre das Buch nicht entstanden“, zollt der 88-Jährige seiner Ehepartnerin Nevin Lutz Tribut, die ihn in unzähligen Stunden der Lektüre und Redaktion unterstützte, um das Werk in die finale Form zu bringen. Darüber hinaus nimmt die abenteuerliche Geschichte ihres Kennenlernens eine zentrale Rolle in dem 576-Seiten-Roman ein. Doch dazu später mehr.

„Ich habe das Buch so konzipiert, dass ich meine Überlegungen und Gedanken ins soziale und geschichtliche Umfeld gesetzt habe“, sagt Hellmut Lutz. „Wenn in China ein Sack Reis umfällt, kann uns das eben nicht egal sein. Es gibt immer eine Wechselwirkung zwischen Individuum und Gesellschaft.“ So breitet er in etwa 100 persönlichen Geschichten ein Panorama der historischen Zusammenhänge aus, in denen er sich bewegte.

Die Eltern von Hellmut Lutz verließen einst das nationalsozialistische Deutschland, um sich in der damaligen reichsdeutschen Kolonie Tansania, in Moshi, am Fuß des Kilimandscharo, eine neue Existenz aufzubauen. Sein Vater, eigentlich Ingenieur, hatte sich mit einem Studium der Landwirtschaft mit Schwerpunkt Tropengebiete und Kleintierzucht darauf vorbereitet. Am 20. August 1934 kam dort ihr erster Sohn Hellmut zur Welt. Als Nachkomme eines Kolonialherren riefen ihn die Arbeiter auf der Plantage stets „Bwana Ntoto“. Das heißt auf Kisuaheli, der Sprache der Chaggas, so viel wie „Der kleine Herr“ oder „wenn man es liebevoll sagt: Kleiner Mann“, so der Autor. Die Familie wuchs, der „kleine Herr“ bekam zwei Brüder und eine Schwester – doch nach deren Geburt, im Juli 1938, verstarb die Mutter plötzlich an Asthma. Die Großeltern aus Wuppertal wollten dem verwitweten Sohn helfen und vermittelten ihm eine Haushälterin, die später Hellmut Lutz’ „zweite Mutter“ werden sollte. Doch zunächst veränderte der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs im September 1939 die Lebensumstände der Familie dramatisch. „Die Männer wurden sofort von britischen Soldaten festgenommen, auch die Frauen und Kinder wurden abgeholt“, erinnert sich Lutz. Sie wurden in einem Lager in Tanga versammelt, das von den Kolonialherren auch „Neu-Kiel“ genannt wurd. Dort sollte einst ein Tiefwasserhafen für die deutsche Handelsflotte entstehen. Nachdem Vater und Stiefmutter im Lager geheiratet hatten, wurde die Familie aus Tansania abgeschoben und kam im Februar 1940 in Deutschland an. „Und bereits im April wurde mein Vater an die Front eingezogen.“

Viel später erfuhr Hellmut Lutz durch Recherchen in Zeitungen und im Bundesarchiv, dass sein Vater auch NSDAP-Mitglied gewesen war. Vielleicht aus Angst, denn, dass er aus einer christlichen Familie kam, habe den Nazis vielleicht nicht gefallen. „Ich kann aber nur spekulieren, warum“, so Lutz.

Obwohl sie kaum darüber sprachen, ließ auch die Eltern die Vergangenheit nicht los. 1974 besuchten sie Tansania. „Mein Vater hat Mkosi, seinen ehemaligen Vorarbeiter, wiedergetroffen. Er hat ihn am Gang erkannt“, erzählt Lutz. Auch Mkosi habe sich an ihn erinnern und die Namen der vier Kinder noch aufzählen können. Dies war Lutz zufolge eine der wenigen Male, dass sein Vater mit ihm über das Land seiner frühen Kindheit sprach. Dem Heranwachsenden, der sich als Lehramtsstudent in den Fächern Deutsch und Englisch für die kritische linke Theorie der Frankfurter Schule interessierte, bereitete dies Probleme: „Ich habe Kolonialismus als Verbrechen gesehen – und mein Vater war einer von denen.“

1971 zog es Lutz beruflich in die Türkei. Inzwischen im Lehrerberuf angekommen, stand ihm eine wahrhaft schicksalhafte Begegnung aber noch bevor. Die damals 19-jährige Nevin Kiper aus Istanbul wollte Deutschlehrerin werden und wurde an der pädagogischen Hochschule in Ankara seine Studentin. Die Türkei sei damals ein weltoffenes Land gewesen: „Keine Frau lief mit Kopftuch herum. Miniröcke waren sehr in Mode“, erzählt Nevin Lutz, deren Vater als Atatürk-Anhänger eher moderne Ansichten hatte. In der Lehre sei es aber streng zugegangen. Darum war Hellmut Lutz unter den Studentinnen beliebt: „Er hatte immer ein offenes Ohr für unsere Sorgen.“

Und diese waren in Nevins Fall alles andere als banal. Es gab da nämlich einen Mann in ihrem Leben. Der Freund, mit dem sie eher eine platonische Verbindung hatte, war eifersüchtig und besitzergreifend. „Er hat mich mit dem Messer bedroht und entführt. Aber die Polizei hat es nichts unternommen“, erzählt sie. Die junge Frau trennte sich von ihm, doch als sie ein Stipendium erhielt, um in Deutschland zu studieren, rastete er vollends aus.

„Am 3. Mai 1973 kam er mit der Pistole ins Klassenzimmer“, erzählt Nevin Lutz mit stockender Stimme. Sie flüchtete ins Lehrerzimmer und – „da saß ein unglücklicher Herr Lutz und bereitete sich auf den Unterricht vor“. Der Ex-Freund drohte, sie zu erschießen, gab ihr sogar Stift und Papier für das Testament. Dann begann er von zehn an rückwärts zu zählen. „Aber er hat bei fünf schon geschossen.“ Hellmut Lutz reagierte blitzschnell, schob seine Studentin unter den Tisch und riss gleichzeitig seinen Arm hoch. Dort klaffte nun eine Schusswunde. Der Angreifer schoss weiter, eine Kugel traf Nevin Lutz in den Ischias-Nerv, eine weitere streifte ihren Brustkorb. Schließlich wurde der Mann überwältigt, als er versuchte, sich selbst mit der Pistole zu richten.

Hellmut Lutz wurde sofort operiert, Nevin Kiper kam später ins Militärkrankenhaus in Ankara. Immer noch in Angst vor dem Ex-Freund, der den Suizid überlebt hatte, trafen sie sich dort täglich unter großen Sicherheitsvorkehrungen. Trotz des Altersunterschieds – Lutz war immerhin schon 37 – verliebten sich die beiden ineinander. Bald reiste das Paar nach Istanbul, wo der Deutsche beim Vater der Braut formell um Heiratserlaubnis bat. „Der Familienrat hat aufs Feinste abgewogen – und plötzlich war ich ein Schwiegersohn von Türken“, erzählt er und lächelt verschmitzt.

Zurück in Deutschland lehrte Lutz erst an der Schule am Leibnizplatz in Bremen, wurde aber bald als pädagogischer Mitarbeiter mit besonderen Aufgaben betraut: Er beriet Kollegen für den Unterricht mit kurdischen und türkischen Kindern. Später wurde er Leiter der gymnasialen Abteilung am Schulzentrum Drebberstraße. Nevin Lutz unterrichtete bis zu ihrer Pensionierung Deutsch und Sonderpädagogik in Bremen. Hellmut Lutz und seine Frau haben schon 2016 gemeinsam ein Buch auf Deutsch, Türkisch und Englisch veröffentlicht. Sie arbeiten mit einer türkischen Autorengruppe für Literatur in Europa zusammen.

Nachdem er lange mit sich gerungen hatte, besuchte Hellmut Lutz an seinem 70. Geburtstag, im August 2004, Tansania. Unweit vom einstigen Wohnort der Familie, in Machame, war die erste Station der Leipziger Mission – Lutz zufolge auch heute noch eine „blühende Gemeinde“. Zuvor hatte er in Oyten und umzu bei Geschäftsleuten gesammelt, um bei seinem Besuch 2070 Kilo an Geld- und Sachspenden zu überreichen. Aber das schönste Geschenk hat er wohl selbst von den Menschen dort erhalten, die ihm sagten: „Du bist einer von uns – weil du hier geboren bist.“