Oytener Freundeskreis spendet 4222 Euro

Von: Petra Holthusen

Hatten zusammen Spaß mit den Baumaschinen: (v.l.) Michael Bohlmann, Micah mit Balu, seine Mutter Vanessa Blau und Hundetrainer Ulrich Zander. © privat

Oyten – Rund 26 000 Euro kostete die Ausbildung von Balu. Der Labrador-Mischling unterstützt als Assistenzhund den 13-jährigen Micah Blau aus Verden im Alltag. Allerdings übernahm die Krankenkasse die Kosten nicht, und so waren Micahs Eltern auf Spenden angewiesen, um den Assistenzhund für ihren behinderten Sohn bezahlen zu können. Davon las Michael Bohlmann vor einiger Zeit in unserer Zeitung, und spontan beschloss der Oytener, sich den Unterstützern anzuschließen und in seinem großen Bekanntenkreis Geld für die Ausbildung von Balu einzuwerben. „Wir haben dann eine beträchtliche Summe gesammelt, die meine Frau und ich auf stolze 4222 Euro aufgerundet haben“, berichtet Bohlmann.

„Mit dieser Summe haben wir sicherlich einen großen Teil zu dem dringend benötigten Hund beigesteuert“, freut sich Bohlmann. Die Übergabe des Geldes an die Familie Blau für Micahs Freund auf vier Pfoten ist schon eine Weile her. „Nun hatten wir das Glück, dass wir die Eltern, Micah, Balu und den Ausbilder Ulrich Zander vom Hundezentrum aus Lalendorf in Mecklenburg-Vorpommern kennenlernen durften und dabei persönlich sehen und erleben konnten, wie gut der Hund Micah tut“, erzählt Bohlmann.

Bei der Gelegenheit konnte er Micah gleich noch einen Wunsch erfüllen – nämlich mal in einem Bagger zu sitzen. Wie die meisten Jungen begeistert sich Micah für Baufahrzeuge – und von denen stehen jede Menge auf dem Hof von Bohlmanns Arbeitgeber, der Zeppelin Baumaschinen GmbH in Achim. Bei dem Treffen zwischen den imposanten Gerätschaften „war Micah anfangs etwas skeptisch und zurückhaltend“, so Bohlmann, „aber immer wenn Balu in der Nähe war, wurde es für Micah entspannt, sodass wir auch in den Maschinen gesessen und sie gestartet haben, was für ihn augenscheinlich eine ganz tolle Sache war“.

Am Ende der Betriebsführung und des Probesitzens „haben wir zwei uns für das Frühjahr in einer Sandgrube verabredet, in der Micah dann auch mal baggern darf“, schildert Bohlmann.

Den Oytener, der sich unter anderem bei der Freiwilligen Feuerwehr und im Gemeinderat engagiert, hat das Treffen offenbar ebenso glücklich gemacht wie den Jungen: „Solche Momente sind unbeschreiblich und prägend und bestärken einen, solche Aktionen auch weiterhin zu organisieren.“

Geld für einen guten Zweck sammelt Bohlmann seit Jahren regelmäßig bei Partys, Knippessen und ähnlichen Veranstaltungen, die er bei sich zu Hause organisiert. Die eingeladenen Freunde und Bekannten treffen sich, „um zu feiern, ein wenig Spaß zu haben und dabei dann noch etwas Gutes zu tun“. Der Erlös fließt jeweils in ein anderes Projekt. Als Bohlmann von Micah und seinem Assistenzhund las, entschied er sofort, die Ausbildung von Balu zu unterstützen. Allerdings konnte wegen Corona eine ganze Weile nicht gefeiert werden. Also informierte er seinen Partykreis per Rundschreiben und bat um Spenden. Mit Erfolg: „Auch ohne Party wollten viele etwas Gutes tun – einfach weil es uns doch eigentlich so gut geht und wir alle etwas geben können“. 4222 Euro waren das stolze Ergebnis.