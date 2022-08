Oytener Feuerwehrleute öffnen die Rolltore für Besucher

Tag der offenen Tür

+ © FFW Die Drehleiter ist das spektakulärste Einsatzfahrzeug im Fuhrpark der Oytener Feuerwehr. © FFW

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Petra Holthusen schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Oyten – Frei nach dem Motto „Wir wollten euch schon immer mal einladen ...“ öffnet die Freiwillige Feuerwehr Oyten am Sonntag, 28. August, ihre Rolltore und sonstigen Pforten für Besucherinnen und Besucher.

Zu dem Tag der offenen Tür am und im Oytener Feuerwehrhaus an der alten Hauptstraße sind Interessierte in der Zeit von 11 bis 18 Uhr willkommen.

Auch die Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr Bassen beteiligen sich am Programm. „Alle Einsatzfahrzeuge aus Oyten und Bassen können besichtigt werden. An mehreren Ausstellungsständen werden besondere Rettungsmittel vorgestellt. An sämtlichen Fahrzeugen und Ständen stehen Kameradinnen und Kameraden für Fragen bereit“, kündigt Feuerwehrpressesprecher Tobias Schone an.

Ab etwa 13 Uhr stellen die Feuerwehrleute außerdem stündlich Einsatzszenarien dar, die hauptsächlich das Thema Unfälle in Haus und Garten zum Thema haben.

„Mutige Besucher können in einem Überschlagsimulator herausfinden, wie es sich anfühlt, wenn ein Auto auf dem Dach liegt“, so Schone weiter.

Und die Mitglieder der Jugendfeuerwehr haben sich für die kleineren Besucher lustige Spiele mit und ohne Wasser ausgedacht.

Der neu gegründete Förderverein für die Ortsfeuerwehr stellt sich und seine Arbeit ebenfalls vor: „Natürlich wird auch um Mitglieder geworben, die schon mit kleinen Beträgen helfen können, dass die Einsatzkräfte und ihr Nachwuchs gut ausgerüstet sind“, erklärt Schone.

Auch für Essen und Trinken sorgen die Brandschützer: Bratwürstchen, Pommes, Kuchen sowie kalte und heiße Getränke sind am Sonntag im Angebot.

Parkplätze gibt’s übrigens am benachbarten Rathaus.