„Leute, schaltet den Kopf ein“

Oytener Feuerwehr in Sorge

Eine aus dem Auto geschnipste Zigarettenkippe hat möglicherweise den Brand am Oyterdamm ausgelöst.

Oyten – Kippenschnipser, Wildgriller und Unkrautflämmer gehören zu den menschlichen Arten, die Feuerwehrleuten in Zeiten extremer Trockenheit die größten Sorgen machen, weil sie unbedacht mit einem Funken einen Flächenbrand auslösen können. Noch mal gut gegangen ist es am Dienstagnachmittag am Oyterdamm, wo auf dem Grünstreifen zwischen Fahrbahn und Radweg knochentrockenes Gras in Flammen stand und schnell gelöscht werden konnte.

Nur weil ein Anwohner beherzt und zügig mit dem Feuerlöscher vorarbeitete, bis die Einsatzkräfte eintrafen, wurde eine Ausbreitung des Brandes verhindert. „Mittig in der Brandstelle lag eine Zigarettenkippe… Vielleicht war das die Ursache, vielleicht auch nicht. Aber im Berufsverkehr an einer Landesstraße stehen die Chancen leider gut…“, schildert Tobias Schone, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Oyten.

Gerade 24 Stunden zuvor waren die ehrenamtlichen Brandschützer zum ersten Oytener Flächenbrand der Saison alarmiert worden. „Dieser Sommer wird offensichtlich wieder sehr warm, trocken und arbeitsintensiv für uns“, schwant Schone und seinen Mitstreitern. Die Brandgefahr sei bereits hoch, vielerorts seien schon Feuerwehren im Einsatz und bekämpften Wald- und Flächenbrände. Diese entstehen selten von allein. „Waldbrandstufe 4 von 5 – und im Moor am Oyter See wird noch Feuer gemacht beziehungsweise im Gras gegrillt! Leute, schaltet bitte den Kopf ein!“, appelliert die Oytener Feuerwehr.

Die extreme Trockenheit bereitet den Einsatzkräften große Sorgen. „Nur gemeinsam können wir Schlimmeres verhindern: Ihr müsst sorgsam mit der Natur umgehen und offenes Feuer vermeiden! Wir sind wie immer dicht am Feuerwehrhaus und versuchen schnell am Einsatzort zu sein!“, schreiben die Brandschützer in einem Aufruf. „Wir geben unser Bestes, aber ohne die Hilfe von euch wird es nicht gehen. Wir müssen euch in die Pflicht nehmen: Ihr sollt nicht mitlöschen, aber bitte mitdenken“, heißt es in dem eindringlichen Appell.

Dankbar sind die Feuerwehrleute für den vorsorglichen Einsatz der Landwirte im Gemeindegebiet, die bereits erste Güllefässer mit (Lösch-)Wasser gefüllt und bereitgestellt hätten: „Das erleichtert uns die Arbeit inmitten der Moore enorm.“

Die Auslöser von Flächenbränden durch menschliches Fehlverhalten sind Schone zufolge immer wieder die gleichen: im hohen trockenen Gras abgestellte Autos mit brandheißen Katalysatoren, in die Landschaft geschmissene Zigarettenkippen, Gasbrenner zum Abflämmen von Unkraut , in freier Natur entzündete Lagerfeuer oder Grills, in Wald und Flur liegengelassene Glasflaschen oder reflektierende Scherben, die das Sonnenlicht bündeln.

Zündquellen dieser Art gilt es gerade bei anhaltender Trockenheit und Hitze dringend zu vermeiden, appelliert die Feuerwehr. Umsichtiges Handeln sei gefragt, um Brände zu verhindern, die nicht nur Wälder und Felder vernichten, sondern auch Menschen und Häuser in Gefahr bringen können: „Der Graslandfeuerindex liegt nahezu bundesweit bei Stufe 4 von 5. Und es ist keine Besserung in Sicht. Vielen Dank für euer Mitdenken!“