Oytener Chroniken online

Oyten – Chronos geht online. Seit mehr als zehn Jahren puzzelt Rolf Hollens (81) in akribischer Recherchearbeit die Geschichte(n) der einstigen Höfe und Hofbewohner in den Dörfern Oyten, Bassen, Bockhorst, Meyerdamm, Oyterdamm, Schaphusen und Sagehorn zusammen. Mehr als 60 .000 Geburts-, Heirats- und Sterbedaten aus der Zeit zwischen etwa 1570 und 1910 hat er elektronisch erfasst, um sie auszuwerten und in seiner selbst aufgebauten Datenbank zu digitalen Chroniken von Höfen und Familien zusammenzufügen. Lange tüftelte der Oytener an der Möglichkeit, seine gigantische Datensammlung namens Chronos, dem griechischen Wort für Zeit, als öffentlich zugängliches Nachschlagewerk im Internet bereitzustellen. Im Mai ist er mit www.chronos-oyten.de ins Netz gegangen.

Derzeit stehen die ersten 34 Chroniken und Verzeichnisse zum Abruf bereit. 421 wären das Ziel des Vergangenheitsforschers: „Wenn ich 100 werde, schaffe ich das“, sagt er lächelnd. Wahrscheinlicher sei jedoch, dass er die Fortführung seines Werks irgendwann an jemanden übergeben müsse. Bei den Nutzern sei das Interesse an Informationen über die alten Familien und Höfe in den sieben Dörfern Oytens jedenfalls groß: Mehr als 80 Besucher zähle die Chronos-Seite im Tagesdurchschnitt. Besonders gern würden auch die als Extra zur Verfügung gestellten Bassener Adressbücher von 1911 bis 1970 heruntergeladen, beobachtet Hollens.

„Mir liegt sehr daran, dass das Wissen über die alten bäuerlichen Familien nicht nur den Genealogen zugute kommt. Vermutlich jeder zweite oder dritte Einwohner Oytens hat hier seine familiären Wurzeln – und Chronos kann helfen, sie aufzuspüren“, sagt Hollens.

Anhand eines Geburtsdatums aus dem Kirchenbuch dem Lebensweg dieses Menschen nachzuspüren und bruchstückhafte Informationen logisch zu verknüpfen, bis familiäre Verzweigungen und eheliche Verbindungen zwischen den Hofstellen und über Jahrhunderte offensichtlich werden, ist die große Leidenschaft von Rolf Hollens. Selbst geschriebene Computerprogramme ermöglichen dem analytischen Denker, digitale Quellen zu verknüpfen, Querverbindungen zu erschließen und seine Daten ständig zu aktualisieren. Vertieft am Computer vergisst er selber oft die Zeit und puzzelt auch mal die halbe Nacht. Neben detektivischem Spürsinn und Ehrgeiz kommen dem früheren Systemtechniker und Programmierer jahrzehntelange berufliche Erfahrungen zugute.

Als hilfreich erweisen sich zudem der Zugriff auf Genealogie-Datenbanken im Internet mit ihrer „unglaublichen Fülle an Informationen“ sowie die enge Vernetzung mit anderen passionierten Vergangenheitsforschern.

Fertig sind die Chroniken nie, immer wieder findet Hollens ein neues Detail und fügt es hinzu. Besucher der Chronos-Seite können den Fortschritt seiner Arbeit verfolgen – und vor allem „können sie mit Hinweisen und Ergänzungen ganz erheblich dazu beitragen, dass die Chroniken immer vollständiger und besser werden“. Hollens ist für jede Anregung dankbar: „Meine stille Hoffnung ist, dass ich neue Informationen über Weg- und Zugezogene bekomme.“

Zur Verfügung gestellte historische Bilder aus dem Archiv des Heimatvereins Oyten und der Bassener Dorfchronik illustrieren Hollens’ Verzeichnisse der alten Hofstellen und ihrer Bewohner.

Ausgangspunkt seiner akribischen Arbeit war die Höfechronik, die der frühere Gemeindearchivar Johannes Grote 2004 zur 800-Jahr-Feier Oytens in Buchform veröffentlicht hatte. Hollens begann die Chronik aus dem Buch in separate Dateien zu zerlegen, alle zum jeweiligen Hof gehörenden Dokumente in digitalen „Hausordnern“ zu sammeln und für die auf den Hof und seine Menschen bezogenen Dokumentationen permanent zu ergänzen.

Angelegt sind in der Datenbank Chronos rund 700 Höfe und Häuser. Einige Chroniken bestehen aus wenig mehr als einer Anschrift und ein paar Namen, „andere enthalten eine Vielzahl von Dokumenten und Daten der Bewohner in den vergangenen vier Jahrhunderten und manchen Hinweis zur Geschichte des Hofs“, sagt Hollens. Inzwischen konzentriert er sich sich auf die ältesten und bedeutendsten Höfe, „die bereits bei der Volkszählung von 1852 erfasst oder bis etwa 1890 von der Landesbrandkasse geführt wurden“ – immer noch 421 an der Zahl. Online veröffentlicht er als erstes die Chroniken der 37 großen Baumann-Höfe in Oyten und Bassen, weitere werden folgen ...

Vor allem interessieren Hollens die Menschen, die auf den Höfen geboren wurden, einheirateten, abwanderten oder dort starben. Um familiäre Geflechte sichtbar zu machen, hat er für mehr als 200 Familiennamen Gruppenordner angelegt – unabhängig von der Schreibweise, die nicht selten von der Tagesform des damaligen Kirchenbuchschreibers abhing. So kann es sein, dass die Lüssens, Luehsens oder Lueßens durchaus verwandt sind, ebenso die Familien Claus und Klaus. Auch auf die Spuren der Mindermanns hat sich Hollens begeben: 2770 Mindermänner hat er in der Datenbank – „die sind hier die Marktführer“. Sammelordner hat Hollens für rund 200 Familiennamen angelegt, zahlreiche Stammbäume bereits erstellt. „Im Moment bin ich gerade bei den Blocks“, sagt er.

„Zu wissen, wo man herkommt“, werde für Menschen mit zunehmendem Alter immer wichtiger. „Der Kreis der Suchenden ist enorm“, weiß Hollens, den in den vergangenen Monaten an die 100 persönliche Suchanfragen aus aller Welt erreichten. „Es ist die Suche nach den eigenen Wurzeln“, und wenn er Menschen beim Finden helfen kann, ist das für Hollens „der schönste Lohn“. Genau deshalb ist er mit Chronos online gegangen: „Die Website kann dabei helfen, die eigenen familiären Wurzeln ohne aufwändige Recherchen und Kosten aufzuspüren.“

Das Oytener Höfe-Verzeichnis finden Interessierte unter www.chronos-oyten.de im Internet. Für Anregungen, Ergänzungen und Fragen zu den sich stetig erweiternden Oytener Chroniken steht Rolf Hollens per E-Mail an info@chronos-oyten.de zur Verfügung.