Oyten zwischen Bauchschmerzen und Zuversicht

Von: Petra Holthusen

Oyten muss sparen – auch in Sachen Energieverbrauch. Weniger Weihnachtsleuchtsterne als sonst hat der Bauhof im Ortskern angebracht. An der Brenndauer lässt sich nichts drehen, weil die schmucken Sterne an die Straßenlaternen und deren Leuchtzeiten gekoppelt seien, wie Bürgermeisterin Sandra Röse sagt. Aber zum einen handele es sich um energieeffiziente LED-Leuchten und zum anderen um ein Mindestmaß an vorweihnachtlicher Stimmung, „die wir so jetzt für uns haben möchten“. © Holthusen

Oyten – „Schwere Kost“ kündigte Cordula Schröder als Hauptgang des Abends an. Die Oytener Finanzressortchefin servierte für 2023 ein fast 40 Millionen Euro teures Menü von laufenden Ausgaben, zu deren Deckung satte 4,48 Millionen Euro an Einnahmen im Topf fehlen. Die politischen Parteien im Finanzausschuss des Gemeinderates verdauten das ganz unterschiedlich. CDU-Sprecher Bodo Becker äußerte, ebenso wie die Vertreter von Grünen, FDP und AfD, heftige Bauchschmerzen. Auf SPD-Fraktionschef Volker Schröder wirkten die Zutaten eher euphorisierend: „Wir wuppen ganz viel! Lasst uns diesen Haushalt nicht so schlecht reden, lasst uns das optimistisch angehen“, rief er der Tischrunde zu.

Am Ende der Debatte empfahl der Finanzausschuss mit sechs von neun Stimmen den kommunalen Haushaltsplanentwurf 2023 mehrheitlich zur Verabschiedung Mitte Dezember durch den Gemeinderat. Zwei Gegenstimmen und eine Enthaltung kamen aus Reihen von CDU und Grünen. Die Zwei-Mann-Fraktionen von FDP und AfD haben im Fachausschuss nur Rede-, aber kein Stimmrecht.

Mit hörbarer Besorgnis hatte Cordula Schröder, die in der Oytener Verwaltung den Fachbereich Finanzen leitet, am Mittwochabend im Rathaussaal den Etatentwurf fürs nächste Jahr noch mal in seinen Grundzügen vorgestellt. Das unter dem Strich prognostizierte Haushaltsloch traf die Fraktionsvertreter nicht unerwartet, nachdem der Plan bereits in allen Fachausschüssen des Rates vorberaten worden war.

In ihrer ersten Zusammenstellung von Ausgaben und Einnahmen habe der Fehlbetrag bei mehr als 7 Millionen Euro gelegen, sagte Schröder. Daraufhin habe sie sich „erst mal am Stuhl festgehalten“ – und dann den Rotstift angesetzt, um Sach- und auch Personalaufwendungen pauschal um zehn Prozent zu kürzen. Von den dieses Jahr einlaufenden immensen Gewerbesteuernachzahlungen aus der Coronazeit habe sie 1,5 Millionen Euro als Rückstellung für nächstes Jahr eingebucht. So reduziere sich das Minus im laufenden Geschäft auf 4,48 Millionen Euro. Dank der erwarteten außerordentlichen Erträge in Höhe von 3,9 Millionen Euro durch Gewerbegrundstücksverkäufe verringere sich der Fehlbetrag in der Gesamtbetrachtung auf minus 547 .400 Euro. Erlöse aus Grundstücksverkäufen im neuen Gewerbepark an der A1 seien aber höchstens noch bis 2024 erwartbar, wies Schröder auf den endlichen Effekt hin.

Auch die „dicke Gewerbesteuer-Nachzahlung aus Corona“ werde sich nicht wiederholen, so Schröder. Zudem kann sie den andernorts verbreiteten Optimismus, dass die Gewerbesteuereinnahmen um 15 Prozent zulegen werden, „nicht teilen“. Schröder kalkuliert hier für 2023 mit 10,76 Millionen Euro – ohne eingepreiste Steigerungen. Bei der Einkommenssteuer rechnet sie mit einem Anteil von 9,25 Millionen Euro für die Gemeinde Oyten.

Ein dicker Brocken bei den laufenden Ausgaben sind mit 13,5 Millionen Euro die Personalkosten für die rund 250 kommunalen Beschäftigten – „Tendenz stark steigend“, so Schröder. Fast die Hälfte der Summe verschlingt der Kindertagesstättenbereich – und die geplante achte Oytener Kita mit weiteren Personalkosten in Höhe von knapp einer Million Euro kommt in späteren Jahren noch dazu.

Aufgrund ihrer Steuerkraft muss die Gemeinde der Finanzchefin zufolge im kommenden Jahr noch mehr als bisher in die Kreisumlage einzahlen: 11,7 Millionen Euro.

Die Investitionsvorhaben sind weiterhin ambitioniert. Nachdem der Antrag der CDU-Fraktion, die Planungen für Bau und Betrieb der achten Kita auszusetzen, Anfang der Woche im zuständigen Fachausschuss abgelehnt worden war, stehen 2023 erste Ausgaben für das auf insgesamt 5,8 Millionen Euro taxierte Projekt im Plan. Teilzahlungen in Millionenhöhe werden auch fällig für den IGS-Anbau (Gesamtinvestition 4,5 Millionen Euro), den Stadtumbau West (6,7 Millionen Euro), den Abwasserzweckverband (3,2 Millionen Euro) und die bauliche Erweiterung der Grundschule Bassen (2,9 Millionen Euro). Der zuletzt stetig abgebaute Schuldenstand steigt laut Plan bis Ende 2023 wieder auf mehr als 10 Millionen Euro.

„Das sieht nicht so negativ aus wie dargestellt“, kommentierte SPD-Sprecher Heinz-Otto Großjohann, dessen Fraktion dem Haushaltsplan 2023 zustimmt. Er glaube an gewaltige Steigerungen bei den Steuereinnahmen, und „die Wirtschaftskraft der Gemeinde Oyten ist so stark, dass wir auch Zeiten wie diese gut überstehen können“. Das schätzte Bodo Becker (CDU), ansonsten eher kein Schwarzmaler, ganz anders ein: „So einen Haushalt habe ich noch nie gesehen. Wir werden am Ende bei einem Minus von sieben bis acht Millionen landen – wie sollen wir die wieder reinkriegen?“ Nach Beckers Auffassung „leisten wir uns Dinge, die wir uns im Moment einfach nicht leisten können“. Dennoch werde die CDU mehrheitlich den Haushalt mit verabschieden, weil die Gemeinde ansonsten nicht handlungsfähig sei. Der Ausschuss- und SPD-Fraktionsvorsitzende Volker Schröder betonte die Wirksamkeit der Investitionen für die Gemeindeentwicklung: Die Förderung von Arbeitsplätzen, Wohnraum und Kinderbetreuung mache Oyten attraktiv für Familien. „Man muss die Chancen sehen, nicht nur die Risiken. Ich glaube, das wird gut und wird sich auszahlen“, sagte Schröder. Alle Fraktionen zeigten sich dennoch offen für die Idee von Cornelia Thölken (SPD) und Hermann Ehlers (CDU), „sich mal zu besinnen und zusammenzusetzen, um zu gucken, ob und wo wir in der Zukunft abspecken können“, so Ehlers.