Oyten: Videoüberwachung gegen Vandalismus?

Von: Petra Holthusen

Unbekannte beschmierten Ende Januar den Eingangsbereich der Grundschule Sagehorn. Die Schadensbeseitigung kommt die Gemeinde – mal wieder – teuer zu stehen. © Gemeinde Oyten

Oyten – Die Oytener Gemeindeverwaltung denkt über die Einführung von Videoüberwachung auf den Außenanlagen der Schulen nach und bittet das Kommunalparlament um politische Zustimmung für die Ausarbeitung eines Konzepts zur Umsetzung. Als erstes Gremium beschäftigt sich am 13. Februar in öffentlicher Sitzung der für Schulangelegenheiten zuständige Fachausschuss des Gemeinderates mit der Thematik.

Nach Worten von Claus Marx, der im Oytener Rathaus den Fachbereich Bildungs- und Gebäudemanagement leitet, werden an den Schulen vermehrt Sachbeschädigungen wie Farbschmierereien, Brandlegung, Zerstörung von Außenmobiliar und Beschädigung von Fahrrädern registriert. Zuletzt seien Ende Januar Wände und Fenster der Grundschule Sagehorn mit Schriftzügen beschmiert worden. „Die Kosten für die Beseitigung der Schäden müssen in der Regel von der Gemeinde Oyten getragen werden, weil kein Verursacher bekannt ist oder ermittelt werden kann. Die Kosten hierfür betragen jedes Jahr mehrere Tausend Euro“, führt Marx aus.

Daher schlägt die Verwaltung vor, an allen Schulen eine Videoüberwachung im Außenbereich einzuführen: „Zum einen soll dieses der Verfolgung der Täter dienen, zum anderen aber auch der Abschreckung“, so Marx, der sich ausführlich mit den rechtlichen Bestimmungen auseinandergesetzt hat. Er ist zu dem Schluss gelangt, dass eine Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume durch öffentliche Stellen in Niedersachsen nach dem Datenschutzgesetz möglich sei, wenn sie „zur Wahrnehmung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich ist“ – beispielsweise für den „Schutz von Sachen und die Wahrnehmung des Hausrechts“. Der Tatbestand „Schutz von Sachen“ werde erfüllt. Zudem würden auf den Schularealen Personen beobachtet, die dort eher unerwünscht seien: „In diesem Fall könnte die Videoüberwachung der Wahrnehmung des Hausrechts dienen.“ Die Schulleitungen sprechen sich Marx zufolge ebenfalls für den Einsatz von Videoüberwachungen aus, und Erfahrungen anderer Gemeinden zeigten, dass es nach Einführung der Filmkameras „zu einem merklichen Rückgang von Vandalismus und Beschädigungen gekommen ist“.

„Vor der Umsetzung sollte für jede Schule ein individuelles Konzept entwickelt werden, um den Umfang und die Kosten zu ermitteln sowie datenschutzrechtliche Belange zu berücksichtigen“, empfiehlt Marx. Dafür soll die Politik der Verwaltung nun den Arbeitsauftrag erteilen.

Lösungen sucht das Bildungsmanagement im Rathaus derzeit auch für eine sinnvolle Verteilung der Erstklässler, die im Sommer an den drei Grundschulen im Gemeindegebiet starten. Voraussichtlich 222 Kinder werden laut Verwaltung eingeschult – Platz sei bei voller Auslastung der üblichen acht Einschulungsklassen jedoch nur für 208 Kinder. Während der Anmeldesituation zufolge in Bassen und Sagehorn 12 beziehungsweise 14 Erstklässler mehr erwartet werden als die Kapazitäten hergeben, sind in Oyten 12 Plätze frei. Durch eine Veränderung der Schuleinzugsbezirke könnte die Verteilung der Kinder gleichmäßiger auf alle drei Grundschulen erfolgen, meint die Verwaltung. Neben der Einrichtung von neun statt acht Anfängerklassen schlägt das Bildungsmanagement vor, „einige Straßen und Bereiche zwei Grundschulen zuzuordnen, um eine größere Flexibilität zu erreichen“. Außerdem könne durch diese „Überlappungen“ besser auf die Wünsche der Eltern eingegangen werden, welche Grundschule ihr Kind besuchen soll.

Ihren Entwurf einer Neufassung der Satzung zur Festlegung der Schulbezirke stellt die Verwaltung der Politik zur Abstimmung im Schulausschuss vor.

Das volle Programm Die öffentliche Sitzung des Schulausschusses beginnt am Montag, 13. Februar, um 19.30 Uhr im Oytener Rathaussaal. Auf der Tagesordnung stehen neben der ersten Beratung über die Einführung einer Videoüberwachung auf den Außenanlagen der Schulen auch Sachstandsberichte aus den Einrichtungen sowie zu aktuellen baulichen Maßnahmen. Weitere Themen sind die Neufassung der Schuleinzugsbezirke sowie der Richtlinie zur nachschulischen Betreuung, außerdem die Schaffung von Räumen für die Mensa der GS Sagehorn.