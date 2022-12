Oyten verabschiedet Werner Jagdfeld

Von: Petra Holthusen

Werner Jagdfeld (84) war vor 17 Jahren Mitbegründer des Oytener Seniorenbüros und seitdem unermüdlich für ältere Menschen im Einsatz. Jetzt gibt Jagdfeld sein Engagement auf und wurde von Bürgermeisterin Sandra Röse (r.) und dem Seniorenbüro-Trio (v.l.) Marlies Schmidt, Jürgen Hofmann und Beatrix von Busch verabschiedet. © Holthusen

Oyten – Älteren Menschen bei Alltagsproblemen und im Behördendickicht behilflich zu sein oder auch einfach mal eine Viertelstunde von Mensch zu Mensch zuzuhören, das hat sich das Oytener Seniorenbüro zur Aufgabe gemacht. Zehn Ehrenamtliche – selber im Rentenalter und mit Lust auf gesellschaftliches Engagement – gründeten die Anlaufstelle für Senioren vor 17 Jahren unter dem Dach des Rathauses. Von der ersten Stunde an unermüdlicher Mitstreiter und Sprecher des Seniorenbüros war Werner Jagdfeld. Kurz vor seinem 85. Geburtstag verabschiedet er sich nun aus seinem Ehrenamt – schweren Herzens. Auch die Gemeinde lässt ihn nicht gerne gehen: „Sie sind so ein liebenswerter, hilfsbereiter Mensch, der so viel Ruhe ausstrahlt“, sagte Bürgermeisterin Sandra Röse in ihrer Dankesrede.

Den Rahmen für die Verabschiedung bildete am Donnerstagnachmittag die Kaffeeklönrunde, zu der das Seniorenbüro die älteren Oytenerinnen und Oytener einmal im Monat in den Rathaussaal einlädt. Diesmal gestaltete sich das Miteinander festlich-weihnachtlich – und ein bisschen wehmütig: Als Marlies Schmidt in ihren Begrüßungsworten ankündigte, dass „wir heute unseren Werner Jagdfeld verabschieden wollen“, machte ein vielstimmiges bedauerndes „Oh, nein, wie schade“ die Runde.

17 Jahre ehrenamtlicher Einsatz für andere – „wir haben allen Grund, Ihnen zu danken“, betonte Bürgermeisterin Röse in ihrer Ansprache und verband die Würdigung von Jagdfelds Engagement mit allen guten Wünschen für seinen neuen Lebensabschnitt in Stuttgart. Der 84-Jährige siedelt in Kürze zu seiner Familie nach Süddeutschland um. Der Umzug fällt ihm nicht leicht: „Da habe ich dran zu knabbern“, gestand Jagdfeld ein.

Er hatte als Kind 1945 mit seiner Familie aus Ostpreußen flüchten müssen und ist in Oyten-Schaphusen groß geworden. Seit seiner Heirat 1965 war er Achimer und in seinem Berufsleben fast 40 Jahre lang Beamter bei der Kreisverwaltung in Verden. Als er 2005 von der Idee eines Seniorenbüros in Oyten hörte, beschloss er, sich und seine Kenntnisse dort zur Verfügung zu stellen: Jagdfeld wollte der Gemeinde, in der seine Familie 1945 „eine gute Aufnahme und ein neues Zuhause gefunden hatte, etwas zurückgeben“.

„Wir finden auf alle Fragen eine Antwort – und sonst wissen wir jemanden, der die Antwort kennt“, hatte Jagdfeld im September 2005 bei der Eröffnung des Seniorenbüros versichert. Getreu dieser Devise hat er 17 Jahre lang älteren Mitmenschen mit Rat und Tat geholfen. „Eine offene Tür und zwei offene Ohren“, so hatte Mitstreiterin Beatrix von Busch das Beratungsangebot einst umschrieben, das das Seniorenbüro-Team um Werner Jagdfeld mit Leben füllte und auch weiterhin füllen will.

Das verbleibende Team des Seniorenbüros, das in den vergangenen Jahren immer kleiner geworden ist, besteht nun noch aus drei Aktiven: Marlies Schmidt und Beatrix von Busch, beide wie Jagdfeld von Beginn an dabei, sowie Jürgen Hofmann, der vor gut einem Jahr dazugestoßen ist: „Ich bin in den beruflichen Ruhestand gegangen und habe eine ehrenamtliche Aufgabe gesucht.“ Fündig wurde er beim Seniorenbüro, das zweimal im Monat offene Sprechstunden im Rathaus anbietet – immer am 2. und 4. Mittwoch von 10 bis 12 Uhr – sowie regelmäßige Kaffee- und Spielenachmittage. Ab Januar sollen zudem die früher sehr beliebten Computerkurse für Senioren wieder starten.