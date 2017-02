Rat verabschiedet Haushalt: „Erstmals Acht-Millionen-Grenze gerissen“

Oyten - Der Haushaltsplan der Gemeinde Oyten fürs laufende Jahr ist eingetütet. Und SPD-Sprecher Marcus Neumann war voll des Lobes: „Wir haben so viel erwirtschaftet, dass wir über sechs Millionen investieren und das Jahr trotzdem positiv abschließen können.“

Dem „Danke für diese Planung“ konnte sich CDU-Ratsherr Bodo Becker nur anschließen: „Wenn wir die Personalentwicklung im Blick behalten und mit Augenmaß arbeiten, bringen wir die Gemeinde weiter nach vorne.“

Mit den Stimmen von SPD, CDU, Grünen, FDP und Linken und mit viel Lob für den Finanzchef im Rathaus, Wolfgang Röttjer, verabschiedete der Oytener Gemeinderat am Montagabend den kommunalen Haushaltsplan 2017, der von einem kaum nennenswerten kalkulatorischen Minus in Höhe von 79 200 Euro in dem knapp 28 Millionen Euro bewegenden Ergebnishaushalt ausgeht.

Nur die drei AfD-Vertreter im Rat lehnten den Etat ab. Sprecher Uwe Wappler begründete dies in einem Rundumschlag mit „vielen Problemen, die gar nicht angegangen werden“, sprach von Fehlentwicklungen im Ortskern und bei der Kinderbetreuung und vermisste ein „Gegensteuern bei den laufenden Kosten“.

Kritik äußerten die Grünen an der für Laien kaum nachzuvollziehenden Komplexität des doppischen Zahlenwerks: „Der Haushalt ist immer schwerer zu lesen. An der transparenten Darstellung der Zusammenhänge muss dringend weiter gearbeitet werden“, forderte Grünen-Ratsfrau Marlies Gerken.

Oyten investiert 2017 für 6,37 Millionen Euro

Auch Bürgermeister Manfred Cordes nannte in seiner einleitenden Haushaltsrede den Aufbau eines zentralen Berichtswesens für die Nachvollziehbarkeit getätigter Ausgaben und Einnahmen als dringlichste Aufgabe. Darüber hinaus nutzte Cordes die Gelegenheit, die immensen Investitionen der Gemeinde Oyten der vergangenen Jahre nochmal in Erinnerung zu rufen: zum Beispiel 6,5 Millionen Euro für die Sportanlage Stader Straße, 4,5 Millionen Euro für das IGS-Jahrgangshaus und 14,5 Millionen Euro für das neue Gewerbegebiet „Oyten A1“, „mit dem wir die Arbeit zu den Menschen bringen und nicht umgekehrt“. Vor allem im sozialen Bereich, für Kinder und Jugendliche habe die Gemeinde viel investiert („Wir bauen jetzt die siebte Kindertagesstätte“) – und das werde spürbar an den Folgekosten: „Dadurch sind die Personalkosten auf 8,44 Millionen Euro gestiegen“, verwies Cordes auf zahlreiche neu geschaffene Stellen im Bereich der Erzieherinnen und Sozialarbeiter.

Die wichtigsten Kennzahlen des in den Ratsfachausschüssen vorberatenen Haushalts 2017 fasste Wolfgang Röttjer, Finanzfachbereichsleiter in der Gemeindeverwaltung, nochmal zusammen. Auch er rückte den Personaletat in den Fokus, der von 2015 bis jetzt um 6,9 % gewachsen sei – Tendenz steigend. Auch bei der von der Gemeinde zu zahlenden Kreisumlage habe Oyten dank seiner Steuerkraft „erstmals die Acht-Millionen-Grenze gerissen“. Röttjer referierte die Netto-Neuverschuldung von 2,41 Millionen Euro, die Investitionsvorhaben in einer Größenordnung von 6,37 Millionen Euro und die „satten Liquiditätsreserven“. Zu der Vielzahl von Investitionen in diesem Jahr gehören Baumaßnahmen an Feuerwehrhaus, Grundschule Sagehorn, IGS und im Kita-Bereich, an der Straße Am Moor, im Baugebiet Alter Sportplatz und im Sanierungsgebiet Ortskern. Bei der Pro-Kopf-Verschuldung liege Oyten mit 603 Euro je Einwohner unter dem Landesdurchschnitt von 923, ergänzte Röttjer.

Eröffnet hatte Ratsvorsitzender Günter Block-Osmers (SPD) die Sitzung mit einer Gedenkminute für den vergangene Woche im Alter von 87 Jahren verstorbenen früheren Oytener Gemeindedirektor Arnold Röben.

pee

Rubriklistenbild: © dpa/Symbolbild