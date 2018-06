IGS Oyten verabschiedet Gründungsjahrgang nach Klasse 10

Sechs Jahre nach ihrer Einschulung als Gründungsjahrgang Pangäa wurden mehr als 160 IGS-Schülerinnen und -Schüler gestern in einer Feierstunde in der Aula als erfolgreiche Mittelstufen-Absolventen verabschiedet. 107 von ihnen werden die IGS-Oberstufe besuchen.

Oyten - „Ihr seid der Urkontinent dieser Schule – mit euch beginnt alles“, hatte Schulleiter Reinhard Ries im Sommer 2012 fast 170 Fünftklässler aus Oyten, Ottersberg und Achim in der neuen Integrierten Gesamtschule (IGS) Oyten willkommen geheißen – gestern sagte Ries seinem nach dem Urkontinent Pangäa benannten Gründungsjahrgang „Tschüss!“. Pangäa hat nach sechs Jahren die Sekundarstufe I gemeistert: 162 Jugendliche erhielten ihre Abschlusszeugnisse nach der 10. Klasse. Zur Entlassungsfeier drängten sich am Donnerstagnachmittag an die 500 Menschen in der Schulaula.

Zu hämmernden Beats und beklatscht von ihren Familien, zogen die Absolventen, schick in Schale, in die Aula ein. Die ersten Lacher hatte Schulleiter Ries auf seiner Seite, als er eine mächtige Trittleiter auf die Bühne wuchtete und kurz die Festdeko in Gefahr brachte. Mit einer pantomimischen Einlage brachte Ries das Ereignis auf den Punkt: Er kletterte sechs Stufen hoch. „Das war's!“, verkündete er von oben. Übrigens auch für ihn selbst: Der Gründungsrektor der IGS geht nächste Woche in den Ruhestand.

+ Zehn Schülerinnen und Schüler wurden von Rektor Reinhard Ries für besondere Leistungen ausgezeichnet. © Holthusen

Stolz vermeldete Ries, dass 107 der Zehntklässler nach den Ferien die neue Oberstufe an der IGS Oyten besuchen werden, um das Abitur anzusteuern – wiederum als Pioniere an der jungen Schule. Insgesamt gehen vier Fünftel des Jahrgangs weiter zur Schule, „und das andere Fünftel hat einen Ausbildungsplatz“, so Ries. 99,4 % der Schüler erzielten einen Abschluss – „das ist schon enorm“, sagte Ries, „das zeigt, dass wir an der IGS es ernst nehmen damit, dass jeder einen Abschluss schafft.“ 70 % des Jahrgangs 10 erreichten einen erweiterten Sek I-Abschluss, der zum Besuch der gymnasialen Oberstufe berechtigt, 16 % einen Realschul-, 11 % einen Hauptschul- und 3 % einen Hauptschulabschluss nach Klasse 9. „Wo immer euer Weg hinführt, ihr seid gut vorbereitet“, ermutigte Ries die Absolventen. Er wünschte ihnen einen zufrieden machenden Beruf und verlässliche Menschen an ihrer Seite – und dass sie „zu unserem Auftrag, das Land besser zu machen“, ihren Beitrag leisten: „Ich weiß, ihr könnt das.“

+ Jostein Burgemeister sang mit großer Stimme selbst getextete und vertonte Songs. © Holthusen

„Herrlich zu sehen“ fand es Bürgermeister Manfred Cordes, „was diese Schule in sechs Jahren für tolle Arbeit geleistet hat“. Cordes appellierte an die jungen Leute: „Mischt euch ein, kümmert euch um euer Umfeld.“ Elternsprecherin Sandra Holsten animierte die Eltern zu einem riesigen Applaus für ihre Kinder, die mit ihren spannenden Unterrichtspräsentationen auch den Pangäa-Eltern viele interessante Erlebnisse beschert hätten.

„Wir waren die Versuchskaninchen – was man auch manchmal gemerkt hat“, schmunzelte Pangäa-Schülersprecher Felix Oedekoven, „aber dadurch hatten wir auch viele Möglichkeiten, uns selbst einzubringen.“

Mit selbstbewusst vorgetragener Lyrik, Theaterszenen und Musikbeiträgen umrahmten die Pangäa-Absolventen ihre Zeugnisfeier. Vor allem Nachwuchs-Liedermacher Jostein Burgemeister wurde kräftig gefeiert.

pee