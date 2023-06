Oyten streitet über „Berghütte 2.0“

Von: Petra Holthusen

Über einen Bürgerraum im alten Ladenlokal an der Bergstraße streiten sich in Oyten die Fraktionen. © Laue

Oyten – Die SPD-Gemeinderatsfraktion will für Oyten-Süd einen Bürgerraum als Ortsteiltreffpunkt mit Angeboten zur Beratung und Begegnung schaffen – am liebsten im leer stehenden früheren Schlecker-Markt an der Bergstraße. Die Verwaltung rät von der Mietimmobilie ab, zeigt aber Alternativen samt Fördermöglichkeiten auf. Auch die Ratsfraktionen von CDU, FDP und AfD finden die SPD-Idee derzeit überdimensioniert.

Das wurde am Montagabend im Rathaus in der Diskussion im Sozialausschuss des Gemeinderates deutlich. Um ein frühzeitiges Scheitern abzuwenden, beantragte die SPD erfolgreich die Vertagung der Abstimmung.

Aus Sicht der SPD ist es laut Fraktionsmitglied Jannik Woelki „dringend nötig, dass Oyten-Süd endlich wertgeschätzt und die Lebensqualität in diesem Ortsteil gesteigert wird“. Das könne durch die Schaffung einer „Berghütte 2.0“ erreicht werden. Die erste sogenannte Berghütte war eine angemietete Wohnung in den Häuserblocks im Berg-Gebiet gewesen. Die Gemeinde Oyten hatte die Wohnung bezahlt und der Landkreis die Arbeit des Caritasverbandes bei der Betreuung der Kinder vor Ort. Ende 2021 hatte der Caritasverband das Angebot am Berg eingestellt und die soziale Gruppenarbeit in den Familiengarten an der Jahnstraße übernommen.

Was soll ein Bürgerraum „Berghütte 2.0“ bieten? Um das passgenau zu ermitteln, favorisiert Claus Marx, Fachbereichsleiter der Gemeindeverwaltung, eine professionell moderierte und von Übersetzern begleitete Bürgerbeteiligung vor Ort. „Mit diesem Format lässt sich sowohl der Bedarf ermitteln als auch für ein Engagement beim Betrieb des Treffpunkts werben“, so Marx, der für diesen Prozess mit Kosten von 12 000 bis 18 000 Euro rechnet. Den anzumietenden früheren Drogeriemarkt mit 300 Quadratmeter Fläche findet die Verwaltung zu groß, alternativ schlägt sie den Kauf eines Einfamilienhauses oder den Neubau eines kleinen Moduls im Grünzug vor.

Marx machte jedoch deutlich, dass der Betrieb einer Begegnungsstätte die Kapazitäten der Verwaltung übersteige – dafür müsse ein Träger gefunden und ein Verein gegründet werden. Fördergelder für die Bedarfsuntersuchung und Anschubfinanzierung hat Marx im EU-Leader-Programm ausgemacht.

SPD-Sprecher Ralf Großklaus gefiel diese Herangehensweise nicht: „Bedarf nicht abfragen, sondern einfach schaffen“, forderte er die umgekehrte Reihenfolge. Auch kämen die von Marx genannten räumlichen Alternativen für die SPD nicht in Frage: „Das Ladenlokal ist optimal.“ Für einen Ortsteiltreff von 20 bis 40 Quadratmetern auszugehen, nannte Großklaus „beschämend“. Auch könnten Eigeninitiative und Vereinsgründung in einem Gebiet mit solcher sozialer Spannung nicht zur Voraussetzung gemacht werden: „Dann wird da nie was draus.“ Einfach sei es nicht, viel Geld sei es auch – „aber Teilhabe kostet Geld“. SPD-Fraktionskollege Woelki unterstrich: „Wir brauchen erst den Raum und dann die Planung, was dort reinkommt.“

Das sahen Sprecher anderer Fraktionen gänzlich anders. Nina Vogelsang (CDU) erklärte, sie könne die „große Variante“ im alten Schlecker-Markt angesichts der Raumgröße und Bausubstanz „nicht mittragen“, wäre aber bei einer kleinen Lösung dabei. Ingo Köhn (AfD) nannte die SPD-Idee ein „Luxusprojekt“, Thomas Ceglarek-Brockshus (FDP) sprach von „Wunschdenken“. Dennoch beauftragte der Ausschuss die Verwaltung, für eine gemeindliche Nutzung statt Mietzins einen Kaufpreis für das gesamte Wohn- und Geschäftshaus Bergstraße 58 zu erfragen. Ressortchef Marx hatte zuvor allerdings deutlich gemacht, dass die Hausverwaltung einer Immobilie mit weiteren vier Wohnungen und zwei Ladenlokalen, allesamt vermietet, nicht Aufgabe der Gemeinde sei.