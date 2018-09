Oyten stellt sich auf harte Verhandlungen ein

OYTEN - Die Integrierte Gesamtschule (IGS) der Gemeinde Oyten mit der jetzt gestarteten gymnasialen Oberstufe entwickelt sich zu einem Erfolgsmodell. Mit dem Wachsen der Schule steht die Gemeinde jedoch vor einem Problem: Es fehlen weitere Räume am Schulzentrum. Am Mittwochabend diskutierte der Schulausschuss des Gemeinderates nach einer Besichtigungstour durch das zuletzt um ein Jahrgangshaus erweiterte Schulzentrum die Raumbedarfssituation und beauftragte Bürgermeister Manfred Cordes, Gespräche mit dem Kreistag und dem Landrat zu führen über eine Kostenbeteiligung des Landkreises an der räumlichen Erweiterung für die Oberstufe.

Wie Daniel Moos von der Verwaltung erklärte, plant die Gemeinde den Anbau von Unterrichtsräumen zwischen dem B-Trakt des Schulzentrums, in dem die Oberstufe momentan untergebracht ist, und dem Bereich der ehemaligen Orientierungsstufe, in der die Klassen fünf bis acht unterrichtet werden. Angedacht ist der Anbau von sechs Klassenräumen, über zwei Etagen verteilt.

Daniel Moos betonte: „Prognosen sind schwierig. Aber der Erfolg der Oberstufe zeigt sich im jetzigen elften Jahrgang. In der Einführungsphase zur Oberstufe werden 109 Schüler beschult. 101 kommen aus der bestehenden IGS. Damit wechselten 62 Prozent des Jahrgangs in die Oberstufe.“ Und: „Die positive Entwicklung zeigt ganz deutlich den Erfolg der IGS. Bei erfolgreichen Abiturabschlüssen werden auch die Anmeldezahlen nach der Grundschule wieder steigen. Und wir werden immer mehr Anmeldungen von Schülern erhalten, die nicht in der Gemeinde wohnen. Abhängig von den Größen der Jahrgänge verschiebt sich der Bedarf an Räumen.“

Und jetzt kommt der Landkreis ins Spiel. Da er eigentlich für die Gymnasien zuständig ist, will die Gemeinde Oyten erreichen, dass sich der Kreis auch an den Baukosten für die Oytener Oberstufe beteiligt. „Der Landrat ist dagegen. Aber er hat nur eine Stimme im Kreistag. Wir müssen also viele Gespräche mit anderen Kommunen führen“, stellt sich Bürgermeister Cordes auf harte Verhandlungen ein.

Um die Raumnot zu entschärfen, schlug Ingo Köhn (AfD) vor, die Lebenshilfe mit ihren Klassen im B-Trakt des Erdgeschosses ins Gemeindehaus der Kirchengemeinde auszugliedern. Dem widersprach Daniel Moos. „Vor dem Hintergrund der Inklusion und der guten Zusammenarbeit zwischen der Lebenshilfe und der Gesamtschule ist die Lebenshilfe ein wichtiger, wertvoller Teil des Schulzentrums“, betonte Moos.

Sandra Röse (CDU) fragte nach den Baukosten. „Wir gehen davon aus, dass wir mit den 1,35 Millionen Euro, die wir 2015 für die Oberstufe errechnet haben, hinkommen“, sagte Moos. J woe