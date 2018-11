Sterne stehen im Mittelpunkt beim vorweihnachtlichen Chorkonzert mit Lesung

A star is shining“ in St. Petri

+ © Schmidt Während vieler Probenabende haben sich Inga Lünzmann (vorne) und ihr Chor Sunshine cHarmony auf ein etwas anderes – aber in jedem Falle abwechslungsreiches – Weihnachtskonzert in der St.-Petri-Kirche in Oyten vorbereitet – und hoffen nun auf zahlreiche Besucher. © Schmidt

Oyten - Unter dem Titel „A star is shining“ lädt der Bassener Chor Sunshine cHarmony zu seinem ersten vorweihnachtlichen Chorkonzert in die Oytener St.-Petri-Kirche ein. Am Samstag, 15. Dezember, präsentiert das Liederkollektiv gemeinsam mit dem Bassener Jugendchor „Teen Spirit“ ab 17 Uhr ein beschauliches und abwechslungsreiches Adventsspektakel. Als Höhepunkt singt ein Vokalensemble A-cappella-Stücke, und die „Sunshine Guitars“ spielen bekannte Weihnachtslieder zum Mitsingen. Der Eintritt ist frei, und in der Pause gibt's für die Gäste Glühwein, Kinderpunsch und Kekse.