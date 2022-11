Oyten nullt – mit Podcast und Mettigel

Von: Petra Holthusen

Stellen ein vielfältiges Programm zur 50-Jahr-Feier der Großgemeinde Oyten auf die Beine: (v.r.) die Gemeindearchivare Hermann Wahlers und Reena Saschowa, Bürgermeisterin Sandra Röse und Podcasterin Margret Lueßen. © Holthusen

Oyten – Im Grunde genommen ist die Gemeindegebietsreform in Oyten älter als 50 Jahre: „Kleinere Ortschaften wie Schaphusen oder Bockhorst wurden schon ab 1963 eingegliedert“, weiß Hermann Wahlers, der zusammen mit Reena Saschowa ehrenamtlich das Gemeindearchiv führt. Zuletzt wurde – nach allerhand Widerständen und Verhandlungen – Bassen der neu formierten Großgemeinde Oyten zugeschlagen: „Das war 1972 der letzte Akt.“ 50 Jahre Gemeindegebietsreform, das wurde diesen Sommer schon in anderen Kommunen des Landkreises gefeiert. Aber das Beste kommt ja oft zum Schluss – getreu diesem geflügelten Wort zieht Oyten nun zum Ende des Jubiläumsjahres nach und hat sich Vielfältiges ausgedacht, um der Einwohnerschaft spannende Einblicke in die jüngere Heimatgeschichte zu bieten.

Die Sagehorner Ortsvorsteherin Margret Lueßen zum Beispiel ist dafür unter die Podcaster gegangen: Mit Helmut Oetjen, Christel Barning, Alfred Helmke, Bodo Becker und dem 100 Jahre alten Ernst Siedenberg hat sie Zeitzeugen interviewt, deren Namen eng mit der politischen und gesellschaftlichen Entwicklung vor Ort verbunden sind. Die technische Aufbereitung der Audiodateien übernimmt Merlin Hankel, Elftklässler an der IGS Oyten.

Zum Anhören will die Gemeinde die rund 45-minütigen Podcastfolgen auf ihrer Website www.oyten.de bereitstellen. „Außerdem brennen wir ein paar CDs und legen sie zum Mitnehmen im Rathaus aus“, plant Bürgermeisterin Sandra Röse. Die von Margret Lueßen „eingesammelten Geschichten“ seien „persönlich eingefärbte und unterhaltsame Zeitdokumente“, die möglichst viele Menschen erreichen sollen. Und die über das Jubiläum hinaus nachwirken und Bestand haben sollen.

Historisches gibt es auch zum Anschauen: Reena Saschowa hat aus dem Archiv des Heimatvereins alte Aufnahmen von Gebäuden und Menschen für einen Bildkalender ausgewählt. „Historische Ansichten aus Oyten“ (und den Ortsteilen) begleiten die Betrachter durch das Jahr 2023. Mit Adventsbeginn soll der Kalender zum Preis von 19,90 Euro unter anderem auf dem Oytener Wochen- und dem Weihnachtsmarkt erhältlich sein.

Die zentrale Jubiläumsfeier steigt am 2. Dezember im Rathaus. Für den Festakt haben Wahlers und Saschowa gemeinsam mit vier Verwaltungs- und Bauhof-Auszubildenden der Gemeinde ein zweistündiges buntes Programm auf die Beine gestellt – und dazu eine interaktive Ausstellung, die an dem Abend eröffnet wird und bis zum Jahresende im Rathausfoyer zu sehen ist. Als Festredner hat das Projektteam den Kreisarchivar Dr. Florian Dirks engagiert. Dröge soll der Vortrag keineswegs werden: „Wahrscheinlich spricht er über Scharmützel und Rechtsstreitigkeiten zwischen den Gemeinden bei der Gebietsreform“, so Reena Saschowas aktueller Kenntnisstand. Von manchen Gemeindegeldern wisse man ja bis heute nicht, wo sie abgeblieben seien ... Auf jeden Fall werde Dirks „was Spannendes ausgraben“.

Musikbeiträge stehen ebenso auf dem Programm des Festakts wie lustige Begebenheiten, die die Ratsmitglieder Günter Block-Osmers und Kai Grönke als Moderatoren der Veranstaltung den Ortsteilvertretern im Publikum entlocken wollen. Interviews mit Zeitzeugen auf der Bühne würden den zeitlichen Rahmen sprengen: „Deshalb setzen wir die Herrschaften im Anschluss an einen Stammtisch“, erklärt Hermann Wahlers, „die Besucher können sich dazusetzen und mit den Zeitzeugen ins Gespräch kommen.“ Natürlich gibt"s auch etwas zu trinken. Und Häppchen: „Ganz im 70er-Jahre-Stil – samt Mettigel“, verrät Bürgermeisterin Röse.

Melden zum Mitfeiern Für den Festakt zur 50-Jahr-Feier der Gemeindegebietsreform hat die Gemeinde Oyten zahlreiche Gäste eingeladen – aber auch 30 Eintrittskarten für interessierte Bürgerinnen und Bürger reserviert. Wer am Freitag, 2. Dezember, ab 17 Uhr bei dem unterhaltsamen und informativen Programm im Rathaus dabei sein will, kann sich ab sofort anmelden. Das geht ausschließlich per E-Mail an sylke.haake@oyten.de und erfordert Schnelligkeit: Die 30 Plätze werden nach der Reihenfolge des Posteingangs vergeben. Wer zu der Ausstellung über 50 Jahre Großgemeinde Oyten noch ein altes Bild aus seinem Ortsteil beisteuern möchte, wendet sich an das Gemeindearchivar-Duo Hermann Wahlers und Reena Saschowa – telefonisch unter 04207/2438 beziehungsweise 803855 oder per E-Mail an heimatkunde@heimatverein-oyten.de.

Viel Arbeit und Energie stecken die ehrenamtlichen Archivare und die Gemeinde-Azubis in die mehrwöchige Ausstellung unter dem Titel „Gemeinde Oyten – ein Dorf mit vielen Dörfern“. Anhand von Bildern, Protokollen, Dokumenten und alten Zeitungsberichten veranschaulichen sie, was die Ortsteile ausmacht und was sie verbindet. „Die haben ja auch schon vor der Gebietsreform kooperiert – bei Schulen oder Wegebau“, schildert Wahlers. „Aber wir machen nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, sondern lassen auch kritische Stimmen zu Wort kommen“, betont der Gemeindearchivar.

Bassen, Bockhorst, Meyerdamm, Oyten-Nord, Oyten-Süd, Oyterdamm, Sagehorn, Schaphusen – jeder Ortsteil erhält in der Ausstellung eine eigene Bilderwand, die die Einwohner nach Absprache mit alten Fotos aus ihrem privaten Fundus bereichern dürfen. Besucher sind zudem eingeladen, auf einer überdimensionalen Straßenkarte der Gemeinde Oyten ihren Wohnort mit einem Fähnchen zu markieren. „Wir hoffen auf eine ganz bunte Karte am Ende“, so Wahlers. Und schließlich können die Gäste die Gemeinde Oyten 50 Jahre nach der Gebietsreform auch noch mal eigenhändig zusammensetzen – dafür haben die Bauhof-Azubis ein großes Ortsteil-Puzzle gebaut.