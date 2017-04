Oyten: Nur noch ein großes Osterfeuer

OYTEN - Nur ein großes öffentliches Osterfeuer gibt es in Oyten. Gegen 18 Uhr wird es am heutigen Sonnabend auf der Zeltwiese am Oyter See entzündet. Veranstalter ist der neue Bistrobetreiber Cengiz Kadioglu, so dass auch für Speis und Trank gesorgt sein dürfte.

Ab 19.30 Uhr brennt heute in Bassen beim neuen Feuerwehrhaus an der Großen Straße 31 das Osterfeuer. Die Freiwillige Feuerwehr lädt Groß und Klein herzlich ein. Auch hier fehlen Getränke- und Imbissangebote nicht. Außerdem bietet die Bassener Jugendfeuerwehr für Kinder wieder das Backen von Stockbrot an.