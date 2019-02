Mehr als 70 Anwohner bei Infoabend der Energiekontor AG zum Windrad Bultensee

Oyten - Von Petra Holthusen. „Bremen baut ein Windrad und Oyten hat den Schaden.“ Damit fasste Landschaftswart Hans-Heinrich Grahl die Meinung im Saal ziemlich gut zusammen. Etwa 70 aufgebrachte Anwohner vom Oytener Behlingsee und einige vom Bremer Bultensee kamen am Mittwochabend in den „Alten Krug“ zur Infoveranstaltung der Bremer Energiekontor AG. Die beginnt jetzt mit dem Bau der heftig umstrittenen und von Bürgern und Gemeinde ebenso lange wie erfolglos bekämpften Windenergieanlage am Bultensee im Landschaftsschutz- und Überschwemmungsgebiet auf Bremer Seite an der Grenze zu Oyten. Die Zufahrt zur Anlage erfolgt über Oytener Gemeindegebiet auf der Straße „Zum Behlingsee“.

Eigentlich hatten die Projektkoordinatoren von Bauherr und Investor Energiekontor, Markus Straeten und Michael Hülsmann, nur kurz mit spärlichen Informationen den Bauablauf vorstellen wollen. Auf so viele Leute und bohrende Detailfragen schienen sie nicht vorbereitet. Erstmal fehlte es an einer Mikrofonanlage, die die Verständigung erleichtert hätte, dann stellten die Antworten der Unternehmensvertreter die Anwohner des kommenden Windrads nicht zufrieden. Die Feindseligkeit im Saal wuchs zusehends.

Dazu trugen schnippische Reaktionen von Straeten bei, aber auch die Tatsache, dass nicht alle Besucher verstehen wollten, dass das Verfahren längst am Ende ist und es nicht (mehr) um Beteiligung ging, nur um nackte Infos. Einige der verbalen Knüppel hätten eher den Bremer Behörden gelten müssen, die das Landschaftsschutzgebiet als Vorrangfläche für Windenergie ausgewiesen und entgegen aller Proteste, Petitionen und Widersprüche den Bau der 176 Meter hohen 3,4-Megawatt-Einzelanlage genehmigt haben. Dabei räumt Bremen erklärtermaßen der Nutzung von Windenergie höhere Priorität ein als dem Natur- und Wasserhaushalt in dem sensiblen Gebiet.

Hier legt jetzt die Energiekontor AG als einer der marktführenden Windkraftinvestoren los. Nächste Woche beginnt nach Straetens Worten der Wegebau auf der Wiese zum geplanten Windrad, zwei Wochen später starten Fundament- und Kabelbau. Ab Anfang Juli soll die Anlage montiert werden und rund drei Wochen später in Betrieb gehen. Der gesamte Baustellenverkehr rollt von der A 27 kommend über die einspurige und nicht für Schwerlastverkehr ausgelegte Wohnstraße „Zum Behlingsee“. Hunderte von Fuhren kündigte Straeten den hörbar entsetzten Anwohnern vor ihrer Haustür an - allein 100 Betonmischer, 50 Laster für Auf- und Abbau des Hauptkrans und 12 Schwertransporte mit den Windradbauteilen. Die kommen nachts, ansonsten ist laut Straeten in der Bauphase mit „100 Fahrzeugen am Tag“ zu rechnen. Der Bauherr muss dafür sorgen, „dass sich keine zwei Fahrzeuge begegnen“ auf der schmalen Straße: „Dafür stellen wir Posten auf.“

Neben Verkehrsbelastung und -problemen („Was ist mit dem Durchkommen von Rettungsfahrzeugen und Schulbussen?“) sowie der befürchteten Zerstörung von geschützten Biotopen in dem Moorgebiet sorgen sich die Anwohner angesichts von zig Tonnen Gewicht auf der Straße um ihre Häuser: „Da werden Risse kommen!“ „Diese Gefahr sehen wir nicht“, entgegnete Straeten. Für Schäden an der Straße komme das Unternehmen laut Nutzungsvertrag mit der Gemeinde auf und habe dafür eine Kaution von 50 000 Euro hinterlegt. Bäume würden für die Transporte nicht aus dem Weg geholzt, lediglich zwei Büsche aus der Erde genommen und später wieder eingesetzt. Das rief ungläubige Lacher im Saal hervor. Auch eine Grundwasserabsenkung verneinte Straeten: „Für das Fundament brauchen wir das nicht. Wir haben sowas schon öfter im Moor gebaut.“

Königsmoor und Behlingsee seien Vorranggebiete für Erholung und Natur und ein hohes Schutzgut: „Sie verschanzen sich hier hinter Behördenentscheidungen und Gefälligkeitsgutachten“, warfen Anwohner den Energiekontor-Vertretern vor. Und: „Sie zerstören unser Landschaftsbild, hinterlassen uns für 20 Jahre ein Monstrum und machen sich vom Acker, wenn Sie die Anlage in einem Jahr an eine ,Heuschrecke' verkaufen.“ Während die Energiekontor AG Reibach mache, „verlieren unsere Häuser 30 Prozent an Wert“.

Den Bau der Anlage konnte die seit drei Jahren engagierte Bürgerinitiative (BI) „Keine Windräder am Bultensee“ nicht verhindern, erreicht hat sie trotzdem etwas: Statt der in Überschwemmungsgebieten verbotenen, aber von Bremen trotzdem erst genehmigten schadstoffhaltigen Stahlwerksschlacke muss die Energiekontor AG nun Natursteinschotter in der Zufahrt verbauen. Der kommt extra aus Norwegen. Für Straeten klimabilanztechnisch „völliger Nonsens“ - für BI-Sprecher Werner Martin zumindest ein kleiner Teilerfolg.