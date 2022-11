Oyten isst Knipp

Von: Petra Holthusen

Bitten zum großen Knippessen auf den Wochenmarkt: (v.l.) Andree Tischler, Christian Seidel, Frank Holle, Werner Gerken, Sebastian Oetting, Reiner Windeler, Carina Masanek, Erhard Hopert und Manfred Masanek. © Holthusen

Oyten – „Kross muss er sein“, darüber sind sich Frank Holle und Sebastian Oetting einig. Viel Erfahrung im Knippbraten haben die beiden Verwaltungsmänner (noch) nicht, aber nächsten Donnerstag werden sie an den großen Pfannen beim Wochenmarkt alles geben, damit der Knipp schön braun und krümelig auf den Tellern der Besucher landet. Und was die Portionsgrößen angeht, wollen sie auch nicht knausern, versprechen Holle und Oetting. Der Wirtschaftsförderer und der Fachbereichsleiter Bürgerservice der Gemeinde Oyten tauschen für die Benefizaktion auf dem Wochenmarkt den Bürodress gegen Küchenschürzen und wechseln in die Bratbude auf dem Marktplatz am Heimathaus.

Nach dem erfolgreichen Kartoffelpufferverkauf zugunsten der Tafel im September war Marktmeister Manfred Masanek sogleich in die Planung des nächsten leckeren Events für den guten Zweck eingestiegen. Das große Knippessen steigt nun beim Wochenmarkt am Donnerstag, 17. November, von 14.30 bis 18.30 Uhr. Für fünf Euro können sich die Besucher den Teller füllen lassen: Serviert wird der frisch gebratene Knipp mit Brot, Gewürzgurken und Apfelmus. Für Zubereitung und Verkauf hat sich der Marktmeister mit Frank Holle und Sebastian Oetting sowie Hausmeister Patrick Gradecka tatkräftige Unterstützung aus dem Rathaus gesichert. Der gesamte Erlös aus dem Knippverkauf geht laut Masanek an die „Wühlmäuse“, die ehrenamtlichen Oytener Naturpfleger.

Dass die Einnahmen für einen guten Zweck im Ort gespendet werden können, ermöglichen die Sponsoren der Aktion: Den Knipp, den die Posthausener Landschlachterei Tödter aus eigener Herstellung liefert, sponsort Andree Tischler, Geschäftsführer des Caravan-Centers Langwedel; Beilagen und Getränke steuert Christian Seidel, Inhaber des örtlichen Rewe-Markts, bei; das Brot spendiert die Sauensieker Holzofenbäckerei, die zu den Beschickern des Oytener Wochenmarkts gehört. Der Heimatverein um den Vorsitzenden Werner Gerken unterstützt mit zwei versierten Köchinnen und dem gesamten Equipment vom Bräter bis zum Essgeschirr.

Aus der Erfahrung vom Kartoffelpufferverkauf, bei dem die Leute ewig lange anstehen mussten, haben die Marktmacher gelernt: „Wir haben diesmal zwei Bräter gleichzeitig in Betrieb, um lange Staus zu vermeiden“, kündigt Masanek an. Bei seiner Tochter Carina, die zur Familie und zum Team der Landschlachterei Tödter gehört, hat er 50 Kilogramm Knipp geordert: „Das reicht für etwa 200 Portionen“, sagt Carina Masanek, „aber ich kann jederzeit nach holen ...“

Dass der Erlös des großen Knippessens an die „Wühlmäuse“ gehen soll, begeistert deren Sprecher Erhard Hopert. Die ehrenamtlichen Landschaftspfleger haben immer Projekte in Planung, für die jeder Cent willkommen ist – als nächstes einen zweiten Ereigniswald.