Im Sog von „Mad Max“

Internationales Motorradtreffen der Kawasaki-Z-Fans auf dem Oytener Backsberg

+ © Woelki Alle Blicke waren auf die Kawasakis Z gerichtet, als sich die Fans dieser Motorradbaureihe am Wochenende auf dem Oytener Backsberg für drei sonnige Tage zum Campen, Relaxen und Fachsimpeln unter Gleichgesinnten trafen. © Woelki

Oyten - Sonnenstrahlen spiegeln sich im blanken Chrom. Wie Perlen auf der Schnur stehen die polierten Maschinen in einer Reihe. Dazwischen bewundernde Besucher beim Fachsimpeln... – einmal mehr wurde das Festivalgelände am Oytener Backsberg am Wochenende zum Mekka für PS-Enthusiasten.