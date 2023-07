Oyten hilft „Josefs Heimat“

Von: Petra Holthusen

Teilen

5500 Euro schicken Kirchenvorsteher Dr. Peter Rojem (l.) und Pastor Michael Weiland (r.) jetzt in den zerstörten Heimatort von Friedhofsmitarbeiter Yusuf Olgun. © Holthusen

Oyten – Vor zwei Wochen hat Yusuf Olgun erstmals seit dem verheerenden Erdbeben seinen Heimatort Samandag besucht und mit eigenen Augen gesehen, was die Naturkatastrophe Anfang Februar im Süden der Türkei angerichtet hat. Manche Verwandte konnte er in die Arme schließen, andere sind bei dem Erdbeben ums Leben gekommen. Die meisten Häuser sind zerstört, ebenso die beiden Kirchen im Ort, erzählt Yusuf Olgun.

Seinen Aufenthalt in Samandag hat er auch genutzt, um die Ankunft einer Geldspende aus Oyten banktechnisch vorzubereiten: 5500 Euro überweist die evangelische Kirchengemeinde St. Petri in den Heimatort ihres Friedhofsmitarbeiters, den in Oyten alle nur Josef nennen.

Unter dem Motto „Wir wollen Josefs Heimat helfen“ hatte die St.-Petri-Gemeinde Ende Februar zu einer Spendensammlung aufgerufen, nachdem bekannt geworden war, wie schwer das Erdbeben in der Türkei auch die Stadtgemeinde Samandag getroffen hatte – den Heimatort von Yusuf Olgun, der seit 30 Jahren als Friedhofsmitarbeiter für die evangelische Kirchengemeinde in Oyten tätig ist.

Samandag liegt in der Provinz Hatay, die den südlichsten Teil der Türkei bildet und zwischen der Mittelmeerküste im Westen und der syrischen Grenze im Osten liegt.

Jetzt war es Zeit, die Oytener Spendensammlung für „Josefs Heimat“ zu beenden und „den Sack mal zuzumachen“, wie Pastor Michael Weiland sagt. Bei der Aktion sei eine unglaubliche Summe zusammengekommen, freut sich Weiland: 42 Spenderinnen und Spender hätten auf das Konto der St.-Petri-Gemeinde Beträge zwischen 20 und 500 Euro eingezahlt; dazu kamen die Kollekten aus zwei Gottesdiensten – machte zusammen 5071,70 Euro.

Den Pastor verwunderte die Großzügigkeit der Gemeindemitglieder nicht: „Alle kennen Josef und alle lieben Josef“, sagt er lächelnd bei der symbolischen Scheckübergabe an Yusuf Olgun.

Aber „mit so einer krummen Summe können wir Josef nicht in die Türkei fahren lassen“, beschloss nach dem Kassensturz der Kirchenvorstand um seinen Vorsitzenden Dr. Peter Rojem und Pastor Michael Weiland. Also stockte die Gemeinde den Spendenbetrag aus eigenen Mitteln um 428,30 Euro auf 5500 Euro auf.

Diese Spende geht jetzt an die christlich-orthodoxe Kirchengemeinde in Samandag. Ob das Geld für den Wiederaufbau der zerstörten Gebäude oder für notleidende Menschen eingesetzt wird, wollen die Oytener nicht vorgeben: „Die Gemeinde dort soll gucken, wofür sie das Geld am dringendsten braucht“, sagt Weiland.

Und wer weiß, vielleicht ist das der Beginn einer kirchengemeindlichen Freundschaft zwischen Samandag und Oyten. Weiland jedenfalls kann sich vorstellen, an den jetzt aus der Spendenaktion erwachsenden Kontakt „anzuknüpfen“.