Oyten heilfroh über solides Provisorium

Von: Petra Holthusen

Teilen

Noch tut sich nichts auf dem künftigen Bahnhofsplatz. Mit der Baugenehmigung rechnet Oyten in Kürze, mit dem Baustart im kommenden Frühjahr. © Holthusen

Oyten – Heilfroh ist Michael Bruns, Projektverantwortlicher im Bauamt der Gemeinde Oyten, „dass wir das Provisorium damals vernünftig gemacht haben“. Dass also der kurzerhand gepflasterte Aufgang unterhalb der Zickzackbrücke die Bahnreisenden einigermaßen komfortabel auf den südlichen Bahnsteig des neuen Haltepunkts in Sagehorn bringt. Denn diese vor knapp einem Jahr angelegte Übergangslösung wird weitaus länger benötigt als ursprünglich gedacht. Frühestens im nächsten Sommer könnte der geplante Bahnhofsplatz an der Sagehorner Dorfstraße, der höhengleich auf den neuen Bahnsteig führen soll, fertig sein.

Wäre alles gelaufen wie ursprünglich vorgesehen, hätte die Gemeinde schon im vorigen Sommer die Einweihung des Bahnhofsplatzes an der sogenannten Villa Rotstein gefeiert. Nachdem die Deutsche Bahn AG den neu gebauten Sagehorner Haltepunkt an der Bahnstrecke Bremen-Hamburg im Dezember 2021 in Betrieb genommen und im Anschluss das Baustellengelände geräumt hatte, hätte die Gemeinde Oyten dort mit dem Platzbau südlich der Gleise an der Sagehorner Dorfstraße loslegen wollen.

Die Bauleistungen konnten jedoch nicht ausgeschrieben, Baufirmen nicht beauftragt werden. Grund war – und ist immer noch – die fehlende Genehmigung des zuständigen Landkreises. Thema langwieriger Planabstimmungen zwischen der Gemeinde Oyten und der Wasser- sowie der Naturschutzbehörde des Kreises war vor allem der zwischen Sagehorner Dorfstraße und dem künftigen Bahnhofsplatz verlaufende Mühlengraben und seine Verrohrung für die Überwegungen zum Gelände.

„Wir arbeiten sehr gut zusammen“, sagt Bruns zu der Abstimmung zwischen Bauherrin Gemeinde und Genehmigungsbehörde Landkreis, „aber es ist eben langwierig.“ Zeitverzögerungen seien dabei auch den begrenzten personellen Ressourcen aller beteiligten Ämter geschuldet. Inzwischen seien die nachgearbeiteten Pläne zur Verrohrung des Mühlengrabens genehmigungsreif, so Bruns, innerhalb der nächsten 14 Tage erwarte er die Stellungnahme aus dem Kreishaus – samt den geforderten Auflagen. Fest stehe, dass der Graben zwischen zwei Zugängen zum Bahnhofsplatz unverrohrt sichtbar werde und frische Luft bekomme – was nicht nur dem Gewässer gut tun, sondern auch für die optische Platzgestaltung genutzt werden soll.

Nach erteilter Genehmigung könnte sich Bruns theoretisch um Baufirmen bemühen, aber in Anbetracht von Fristen bei Ausschreibung und Vergabe sei ein Baubeginn noch in diesem Jahr unwahrscheinlich. „Macht nix“, sagt der kommissarische Oytener Bauamtschef, „im Winter will ich auch gar nicht anfangen.“ Der Tatsache, dass sich der Baubeginn auf 2023 und damit um insgesamt ein Jahr verschiebt, kann Bruns durchaus einen kleinen Trost abgewinnen: „Je länger das dauert, umso günstiger wird es möglicherweise“, vermutet er und peilt den Baustart nun für das Frühjahr an.

Eine aktuelle Baukostenschätzung liegt derzeit nicht vor – die will Bruns vorstellen, wenn das Leistungsverzeichnis geschrieben ist. Eine eigene Berechnung für den Bahnhofsplatz auf der Südseite habe es eigentlich nie gegeben: „Das ist immer zusammen mit der Nordseite gedacht worden.“ Dort am Schwarzen Weg hat die Gemeinde voriges Jahr die Park+Ride-Anlage für motorisierte Bahnpendler sowie die großen Bushaltestellen gebaut. Alles in allem rechnet Oyten weiterhin mit Baukosten von insgesamt fünf Millionen Euro für die Infrastruktur im Umfeld des neuen Haltepunkts. Die muss Oyten (mithilfe von Fördergeldern) selber finanzieren, obwohl die Verlegung des Haltepunkts die Idee der Deutschen Bahn und von der Gemeinde nicht gewollt war.

Aber wenn schon, dann soll auch etwas Schönes entstehen rund um die Villa Rotstein. Das historische Bahngebäude hat bekanntlich ein privater Investor aus Sagehorn erworben, um es zu sanieren und Mietwohnungen einzurichten. Die markante Rotstein-Villa soll mit dem künftigen Bahnhofsplatz, der höhengleich an den Bahnsteig anschließt, eine optische Einheit bilden. Geplant ist eine Fläche mit Bänken und Bäumen, mit Aufenthaltsqualität und ansprechender Gestaltung. Dort werden zudem überdachte Fahrradabstellplätze für Bahnpendler geschaffen sowie Kiss+Ride-Kurzzeitparkmöglichkeiten, zwei Behindertenstellplätze und Haltebuchten für Taxis und den Bürgerbus. „Dauerparkplätze gibt es auf der Südseite nicht“, betont Bruns. Motorisierte Bahnpendler müssen den Park+Ride-Platz auf der Nordseite ansteuern – die Sagehorner Dorfstraße, rechts und links dicht bebaut, soll von Pendler- und Parksuchverkehr frei bleiben.

Ausgenommen sind Bringdienste: Autos, die Bahnreisende an der Station absetzen oder abholen, fahren jetzt auch schon durch die Sagehorner Dorfstraße, finden am Ende aber noch keine Halte- und Wendemöglichkeit. „Das ist gerade ein Problem“, weiß Bruns. Ein Problem, das sich mit dem Bau des Bahnhofsplatzes erledigen soll – möglichst nächsten Sommer.

Im März dieses Jahres wurde das Gelände zwischen Villa Rotstein und Bahnsteig am Ende der Sagehorner Dorfstraße für den Bau des geplanten Bahnhofsplatzes gerodet. © Holthusen

Dass der provisorische Zugang zum Bahnsteig sehr solide hergestellt wurde, zahlt sich jetzt aus. © Holthusen