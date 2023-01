Landkreis Verden: Geldautomat bei Oyten gesprengt – Täter auf der Flucht

Von: Johannes Nuß

In der Nacht auf Freitag ist bei Oyten im Landkreis Verden ein Geldautomat gesprengt worden. Die Polizei ist noch vor Ort, die Täter auf der Flucht.

Update von Freitag, 27. Januar 2023, 08:53 Uhr: In einem Verbrauchermarkt in Oyten im Landkreis Verden ist in der Nacht zum Freitag ein Geldautomat gesprengt worden. Im Vorraum am Eingang des Marktes seien „erhebliche Gebäudeschäden“ von geschätzt 50.000 Euro entstanden, sagte ein Polizeisprecher.

In der Nacht auf Freitag ist bei Oyten im Landkreis Verden ein Geldautomat gesprengt worden. Aktuell ermitteln Beamte vor Ort das Tatgeschehen. © Nord-West-Media-TV

Landkreis Verden: Geldautomat in der Nacht auf Freitag bei Oyten gesprengt – Täter auf der Flucht

Die umfangreiche Fahndung nach den Tätern sei bisher vergeblich gewesen. Unklar war zunächst auch, ob und wie viel Geld die Täter erbeutet haben. Der Supermarkt sei wegen der Spurensuche noch gesperrt, sagte der Sprecher. Verletzt worden sei nach derzeitigem Stand niemand. (dpa/jon)

Erstmeldung von Freitag, 27. Januar 2023, 07:32 Uhr: Oyten – Einsatz für die Polizei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 27. Januar 2023. In einem Kombimarkt in Oyten (Landkreis Verden) in Niedersachsen ist in der Nacht auf Freitag ein Geldautomat gesprengt worden. Laut Polizeiangaben vom Morgen sind die genauen Umstände der Tat und die Höhe des Schadens zunächst unbekannt. Die Beamten ermitteln vor Ort. (mit Material der dpa)

* Transparenzhinweis: Dieser Artikel wurde zuletzt am Freitag, 27. Januar 2023, um 12:14 Uhr aktualisiert.