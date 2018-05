Oyten - Von Petra Holthusen. Gemeindebüchereileiterin Jana Siegert verlässt Oyten nach zwölf Jahren und tritt zum 1. August eine deutlich höher dotierte Vollzeitstelle in der Bremer Stadtbibliothek an. Die Gemeinde Oyten hat die Büchereileitung – neben dem Azubi die einzige hauptamtliche Stelle in der öffentlichen Bibliothek – neu ausgeschrieben.

Gesucht wird dafür eine Fachangestellte für Medien und Informationsdienste (FaMI), die frühere Bibliotheksassistentin, mit einer Wochenarbeitszeit von mindestens 30 Stunden und einer eher niedrigen Eingruppierung bei den tariflichen Entgelten im öffentlichen Dienst. Als FaMI war Jana Siegert vor zwölf Jahren nach Oyten gekommen, hatte Aufbau und Entwicklung der im Rathaus angesiedelten Gemeindebücherei samt Außenstelle im Schulzentrum in die Hand genommen, für stetig steigende Medien-, Nutzer- und Ausleihzahlen gesorgt und Veranstaltungen rund ums Buch etabliert. Unterstützt wurde sie dabei von Ehrenamtlichen.

Die vergangenen dreieinhalb Jahre hat die 42-Jährige berufsbegleitend Informationsmanagement studiert und ihr Bachelor-Studium im Februar erfolgreich abgeschlossen. Damit hat sie sich für eine Bibliothekarinnen-Stelle qualifiziert, die in Anspruch und Bezahlung deutlich über die Fachangestellten-Stelle in Oyten hinausgeht. Und „weil ich nicht nur für den Titel studiert habe, sondern das Studium sich auch rentieren soll“, wie Jana Siegert sagt, bewarb sie sich bei der Stadtbibliothek in Bremen – auf Anhieb mit Erfolg. Zum 1. August fängt sie in der Zentralbibliothek am Wall im Lektorat an. Ein bisschen geht es damit zurück zu den Wurzeln: „Aus der Bremer Stadtbibliothek bin ich ja vor zwölf Jahren nach Oyten gekommen.“ Seit zehn Jahren wohnt Jana Siegert übrigens auch in Oyten – und das soll auch in Zukunft so bleiben, zumal ihr 19-jähriger Sohn in Verden zur Schule geht.

Der berufliche Neuanfang in Bremen bringt nicht nur neue Arbeitsfelder und einen deutlich besseren Verdienst für die 42-Jährige mit sich, sondern auch eine unbefristete Vollzeitstelle. Um die musste sie in Oyten jedes Jahr neu „bangen“, wie sie sagt. Vollzeit klappte nur, wenn zu den 35 Bücherei-Stunden die vier Vertretungsstunden für die Gleichstellungsbeauftragte kamen.

Bei aller Vorfreude auf die neue Stelle: „Ein bisschen traurig“ ist Jana Siegert auch angesichts des im Juli bevorstehenden Abschieds – „weil ich verlasse, was ich aufgebaut habe“. Es habe Spaß gemacht, die Gemeindebücherei aufzubauen und „zu sehen, wie gut sich das entwickelt“. Auch die Zusammenarbeit mit Kitas und Schulen habe ihr Freude gemacht. Allerdings sei es nicht immer einfach, den Büchereibetrieb nur mit Ehrenamtlichen zu organisieren, auch wenn diese noch so engagiert seien, und als Hauptamtliche „nie eine Vertretung zu haben“.

Die Konditionen für die Büchereileitung in Oyten werden sich jedoch nicht ändern, wie Vize-Verwaltungschef Axel Junge auf Nachfrage erklärte: Mehr als eine Teilzeit-Fachangestellten-Stelle sei im Stellenplan der Gemeinde dafür nicht vorgesehen und werde auch nicht benötigt.

Auch Jugendkoordinator Haff hat Oyten verlassen

Auch an anderer Stelle dreht sich in Oyten das Personalkarussell weiter: Nach dem Ausscheiden von Martin Haff sucht die Gemeinde Oyten schnellstmöglich einen neuen Koordinator oder eine Koordinatorin für die Jugend- und Sozialarbeit in der Gemeinde Oyten. Haff sei bereits im März an eine wohnortnahe Stelle im heimatlichen Oldenburg gewechselt, berichtet Axel Junge. Martin Haff war neben der sozialen Netzwerkarbeit auch selbst als Jugendsozialarbeiter dreieinhalb Jahre in Oyten tätig und initiierte unter anderem die Neuausrichtung des angestaubten Jugendzentrums als Kinder- und Jugendfreizeithaus „Freiraum“.