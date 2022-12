Oyten feiert sich und seine Dörfer

Von: Petra Holthusen

Zum Festakt begrüßte Bürgermeisterin Sandra Röse unter anderem Landrat Peter Bohlmann, die Oytener Altbürgermeister Manfred Cordes und Hans-Dieter Jacobs sowie frühere Ratsmitglieder und Zeitzeugen wie Helmut Oetjen und Ernst Siedenberg (v.r.). Am Klavier spielte und sang Inga Lünzmann. © Holthusen

Zur 50-Jahr-Feier der Gemeinde Oyten, so wie sie sich mit ihren acht Ortsteilen seit dem Abschluss der Gebietsreform 1972 darstellt, hatte die Gemeinde am Freitagabend ins Rathaus eingeladen. Die ehrenamtlichen Oytener Archivare Hermann Wahlers und Reena Saschowa hatten gemeinsam mit den Gemeinde-Azubis ein informatives und unterhaltsames Programm für die gut 100 Gäste auf die Beine gestellt – und dazu eine Dokumentation zur örtlichen Historie der Gemeindegebietsreform, die vor 50 Jahren niedersachsenweit größere und effektivere Verwaltungs- und Versorgungseinheiten schuf.

Die Ausstellung über „Oyten – ein Dorf mit vielen Dörfern“ ist noch bis zum Jahresende im Rathausfoyer zu sehen. Besucher sind zudem eingeladen, auf einer Gemeindekarte ihr Zuhause mit einem Fähnchen zu markieren. Zum Festakt begrüßte Bürgermeisterin Sandra Röse unter anderem Landrat Peter Bohlmann, die Oytener Altbürgermeister Manfred Cordes und Hans-Dieter Jacobs sowie frühere Ratsmitglieder und Zeitzeugen wie Helmut Oetjen und Ernst Siedenberg (v.r.). Am Klavier spielte und sang Inga Lünzmann zum Thema Heimat – von Sagehorn bis Europa. Kreisarchivar Dr. Florian Dirks lieferte einige allgemeine Informationen zur Gebietsreform, die Landrat Bohlmann eine „Erfolgsgeschichte“ nannte und den Grundstein für Oytens wirtschaftlichen Erfolg. Anekdoten aus alten Zeiten, als der Gemeinderat noch in Kneipen tagte und offenbar regelmäßig volltrunken war, entlockte der launige Moderator Kai Grönke dem früheren Bürgermeister Jacobs. Für Vergnügen sorgten auch Bodo Beckers Erzählungen vom Oyterdamm und Gerhard Bischoffs verzweigte Familienbande, humorig aufgedröselt op Platt: „Ick bün verwandt mit Hans un Franz.“ An einem Zeitzeugen-Tisch konnten die Gäste die Gespräche später vertiefen. Text und Fotos: Holthusen