Oyten feiert den Frühling wieder groß

Von: Petra Holthusen

Teilen

Frisches Grün für Garten und Balkon gehört traditionell zum Angebot des Oytener Frühlingsfestes. © Archiv

Oyten – Nach vier Jahren Pause verwandelt sich die Hauptstraße beim Oytener Frühlingsfest mit verkaufsoffenem Sonntag am 23. April wieder in eine Bummel-, Shopping-, Vergnügungs- und Schlemmermeile. Für das Volksfest im gesperrten Ortskern haben sich rund 80 Standbetreiber angemeldet. „So viele hatten wir noch nie“, frohlockt Marktmeister Manfred Masanek, der das Frühlingsspektakel für die Vereinigung der Selbstständigen (VdS) in Oyten organisiert. Mit weiteren Beteiligten stellte Masanek jetzt das Programm vor.

Im vorigen Jahr hatte es eine Miniatur-Ausgabe des Frühlingsfestes im Rathauspark gegeben – diesmal wird dafür wieder die Hauptstraße zwischen Busbahnhof und Aldi-Markt in Beschlag genommen. Fahrzeuge müssen draußen bleiben – die Vollsperrung wird am 23. April von 8 bis 19 Uhr eingerichtet, die Umleitungen werden ausgeschildert. Markttrubel herrscht von 11 bis 18 Uhr im Ortskern. Gegen 11 Uhr startet auch das Flohmarktgeschehen in Höhe Stader Straße. Ab 13 Uhr dürfen die Geschäfte gemeindeweit für den Sonntagsverkauf öffnen.

„Weil wir mal was anderes machen wollten“, so Masanek, beginnt das Frühlingsfest erstmals mit einer christlichen Andacht open air auf der Marktmeile: Dafür wird St.-Petri-Pastor Michael Weiland beim „Alten Krug“ von einem Steiger ein Stückchen himmelwärts befördert, um aus luftiger Höhe zu den Versammelten zu sprechen. „Was Kurzes und Knackiges“ will sich der Pastor für die Andacht einfallen lassen, wie er sagt. Beginn ist um 10.30 Uhr, und neben den Marktbeschickern sind natürlich auch Besucherinnen und Besucher dazu willkommen.

Neu ist ebenso eine offizielle Markteröffnung um 12 Uhr mit dem VdS-Vorsitzenden Hans-Joachim Blohme und Bürgermeisterin Sandra Röse. Im Anschluss sticht der Feuerwehr-Förderverein, der mit seinem Vorsitzenden Michael Bohlmann beim Fest den Getränkeausschank am „Alten Krug“ übernimmt, ein kleines Fass Freibier an.

Für Kinder spielt das Kieler Puppentheater Harry Hoppe drei Vorstellungen in der Passage Unter den Linden: um 13, 14.30 und 16 Uhr. Ansonsten können sich die jüngsten Gäste auf dem Bungee-Trampolin, der Hüpfburg und im Kinderkarussell vergnügen.

Kunsthandwerk und Leckereien für jeden Geschmack versprechen die Marktstände auf der Festmeile. Zu den professionellen Anbietern gesellen sich Oytener Vereine und Institutionen, die sich und ihre Arbeit einem großen Publikum vorstellen und für ihre Sache werben wollen – beispielsweise Rotary-Club, KiO (Kultur in Oyten), Deutsches Rotes Kreuz, Chorgemeinschaft Liederkranz und Bürgerbusverein sowie die Fördervereine von Kirche und Feuerwehr. Auch die Schülerfirma der IGS Oyten will einen Stand aufbauen und eigene Produkte verkaufen.

Wieder dabei ist laut Masanek der Trike-Stammtisch Bremen, der mit seinen coolen dreirädrigen Motorrädern gegen Spenden für das Kinderhospiz Löwenherz kleine Rundfahrten anbietet. Anschauen können sich die Marktbesucher die neuesten fahrbaren Untersätze auf vier Rädern, die örtliche Autohäuser auf der Festmeile zeigen.

In Sachen Fahrradsicherheit sind die Kontaktbeamtinnen der Achimer Polizei, Katja Brammer und Gesa Zwirner, an dem Sonntag in Oyten unterwegs. Sie informieren nicht nur über Fahrradhelme und Schlösser, sondern bieten auch die Überprüfung von Fahrrädern und Pedelecs an, wie Marktmeister Masanek ankündigt.

Mit speziellen E-Bikes, auf denen Passagiere mitgenommen werden können, beteiligt sich die Oytenerin Bärbel Kappler an dem Fest: Sie lädt Seniorinnen und Senioren zu Rikscha-Touren ein und wirbt für die Aktion noch um weitere Fahrer. Bürgermeisterin Sandra Röse hat sich nach eigenen Worten schon bereiterklärt, „eine halbe Stunde lang ältere Leute durch die Gegend zu fahren“.

Musikalisch begleiten das Frühlingsfest der Spielmannszug Sagehorn-Baden und die Drehorgelspielerin Inge Klum. Live dabei ist auch Kettensägenkünstler Jürgen Knake aus Langwedel, dem die Marktbesucher bei seiner Arbeit an einer Holzskulptur über die Schulter schauen können.

Wer sich am Nachmittag mal eine Auszeit vom Markttrubel nehmen will, ist mit einem Abstecher zum idyllischen Heimathaus gut bedient: Dort läuft zeitgleich das traditionelle Backfest des Oytener Heimatvereins, der um 14 Uhr seinen am Morgen frisch gebackenen Butterkuchen anschneidet.

Flohmarktstände anmelden Gegen 11 Uhr startet beim Oytener Frühlingsfest am Sonntag, 23. April, auf der gesperrten Hauptstraße auch ein Flohmarkt, bei dem Gebrauchtwaren aller Art verhökert werden können. Standanmeldungen – ausschließlich von Privatanbietern – nimmt der Marktmeister unter Telefon 0171/9937000 entgegen. Die Standgebühr beträgt drei Euro pro Tapeziertisch.

Nach einer beschaulichen Mini-Ausgabe des Frühlingsfestes im vergangenen Jahr zwischen Heimat- und Rathaus (Bild) feiert Oyten am 23. April wieder groß im gesperrten Ortskern. © Archiv