Oyten bläst Sportlerehrung ab

Für Sonntag geplante Festveranstaltung wird wegen Corona verschoben

Oyten – Das Coronavirus ist im Nordkreis angekommen, und die Gemeinde Oyten will in Sachen Ansteckungsgefahr und Ausbreitung kein Risiko eingehen: Die jährliche Sportlerehrung mit mehreren hundert Gästen im Rathaussaal, die für kommenden Sonntag geplant war, wurde jetzt vorsorglich abgesagt. „Aufgrund der derzeitigen Entwicklungen durch das Coronavirus und der herrschenden großen Unsicherheit habe ich mich zu diesem Schritt entschieden“, teilt Bürgermeisterin Sandra Röse in einem Schreiben mit.